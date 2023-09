F1 | Russell sfida la Ferrari: "Domani possiamo vincere"

Tra il mix di Singapore spunta la Mercedes. Già al venerdì la squadra anglo-tedesca aveva dimostrato di potersi ritagliare un ruolo da protagonista inserendosi nella sfida nella zona più alta della classifica, rimarcando però come il lavoro in nottata sarebbe stato fondamentale per comprendere come sfruttare al meglio la gomma soft.

Su un tracciato ad alto carico, la W14 è riuscita a strappare un’ottima quanto importante prima fila grazie a George Russell, il quale prosegue la striscia positiva con cui si è ripreso dopo un periodo sottotono, sia sul giro secco che in gara. L’inglese ha spiegato che alla base di questa rinascita personale c’è anche un lavoro di semplificazione nella ricerca degli assetti, con un approccio differente da quello seguito nella parte centrale del mondiale.

Tutti questi elementi messi insieme lo hanno aiutato a conquistare la seconda posizione staccato di circa sette centesimi dalla vetta, ma con la consapevolezza che i sette millesimi grazie a cui il britannico è stato in grado di battere Charles Leclerc potrebbero rivelarsi fondamentali in vista della corsa.

I primi tre qualificati George Russell, Mercedes-AMG, l'uomo della pole Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, Charles Leclerc, Scuderia Ferrari Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

La Ferrari è stata in testa a tutte e tre le sessioni di prove, confermandosi nelle qualifiche, mentre la Red Bull ha faticato a trovare l'equilibrio con la sua RB19, patendo con l’uscita di entrambe le monoposto in Q2, cosa mai successa prima in stagione. Con McLaren e Aston Martin nel mix, ad approfittarne è stata la Mercedes, che ora crede di avere dalla propria l’opportunità di sfidare il Cavallino per la prima vittoria stagionale grazie a una differente strategia a livello di pneumatici.

Parlando dopo le qualifiche, Russell ha dichiarato di essere molto soddisfatto di questo fine settimana nel suo complesso e si avere grande fiducia nella vettura. Il team ha fatto un ottimo lavoro con la strategia", ha detto.

"Siamo in una strategia sfalsata rispetto a tutti gli altri. Domani avremo un set di gomme medie in più, che non ha nessuno intorno a noi. Quindi, arrivare alla Q3 e trovarsi in prima fila con un vantaggio strategico domani è un'esperienza entusiasmante".

George Russell, Mercedes F1 W14 Photo by: Lionel Ng / Motorsport Images

“Mi sento bene e ho tanta fiducia nella vettura, il che è una sensazione fantastica su un circuito cittadino. Siamo in seconda posizione, vicino alla prima, non vedo l’ora di scendere in pista domani. Possiamo sicuramente lottare per vincere. Sappiamo che la Ferrari è sempre veloce sulle piste cittadine, in particolare con la gomma C5, mentre la Red Bull è in una situazione strada e lontana, ma anche in un weekend normale saremmo stati in terza posizione con l’opportunità di lottare per il podio. Ora lottiamo per la vittoria”.

Russell ha spiegato che, poiché il degrado degli pneumatici durante le sessioni di prove del venerdì è apparso piuttosto marcato, per cui crede che quel set di medie possa rivelarsi utile in vista della corsa nel caso la strategia dovesse passare sulle due soste: "Penso che sarà molto vicino tra una e due soste. Con le nostre gomme medie possiamo mettere la Ferrari in difficoltà e cercare di costringerla all'errore per avere la meglio, quindi è quello che speriamo".