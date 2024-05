F1 | Imola: Martini propone di togliere la Variante Villeneuve

Imola: un tracciato naturale che esalta le doti dei piloti. L’Enzo e Dino Ferrari in qualifica offre uno spettacolo degno degli annali dell’automobilismo, mentre in gara non offre grandi occasioni di sorpasso. E siccome si sente sussurrare di un possibile prolungamento della vita del GP del Made in Italy e dell’Emilia Romagna, è giusto pensare a come rendere più spettacolare un appuntamento che ha comunque richiamato più di 200 mila spettatori nel weekend.

Se, e solo se, Imola dovesse allungare la sua presenza nel calendario futuro della F1, varrebbe la pena di rimettere mano al layout della pista. Si parla della necessità di rifare il manto asfaltato (ci sono di nuovo molti bump che danno parecchio fastidio ai piloti, costretti ad alzare l’altezza minima e, quindi, perdere carico aerodinamico, per non spanciare con la tavola), per cui varrebbe la pena pensare di ridare vita alla Tosa, una curva oggi poco selettiva per segue a breve distanza dalla Variante Villeneuve.

L’incidente mortale di Ayrton Senna nel GP di San Marino del 1994 con la Williams FW16, per quanto causato dal piantone dello sterzo che si era rotto, aveva imposto una profonda revisione dell’impianto in riva al Santerno con l’introduzione della Variante del Tamburello e quella della Villeneuve.

Ora, forse, è arrivato il momento di rimettere mano al disegno della pista, considerato che ci sono circuiti cittadini come Jeddah o Las Vegas dove si toccano velocità massime vertiginose fra i muretti.

Pierluigi Martini Foto di: XPB Images

Pierluigi Martini è da un paio di mesi che “martella” Gian Carlo Minardi, presidente di Formula Imola, la società che gestisce l’Enzo e Dino Ferrari. L’ex pilota di Formula 1, che nel 1985 aveva debuttato nel Circus proprio con la Minardi, si è presentato in autodromo con tanto di schizzo per convincere quello che era stato il suo team principal a valutare la proposta.

“La qualifica è stata strepitosa – ha spiegato Martini a Motorsport.com – ma dopo sei giri di gara mi era venuta la voglia di andare via: era evidente che senza un errore non ci sarebbero stati sorpassi. Se Imola vuole ambire a tenere il GP deve cambiare faccia: bisogna ridare… vita alla Tosa, proponendo un altro vero punto di sorpasso”.

Pierluigi ha le idee molto chiare: “Basterebbe tirare una linea retta fra il Tamburello e la Tosa, evitando l’inutile Variante Villeneuve – prosegue il romagnolo, vittorioso anche di una 24 Ore di Le Mans con la BMW nel 1999 – e, per fare un buon lavoro, bisognerebbe togliere la seconda parte della Variante del Tamburello e raccordare il nuovo rettilineo dalla prima destra, evitando di far andare le monoposto verso il fiume”.

In questo modo ci sarebbero ampie vie di fuga su entrambi i lati del tracciato, ma ci sarebbe il rischio di non aver spazio sufficiente proprio alla Tosa…

“Ma chi l’ha detto? Si potrebbe togliere la tribuna d’angolo per guadagnare spazio e si potrebbero erigere nuove tribune in assenza della Villeneuve. Chi ha vissuto i GP con la staccata della Tosa sa cosa sto dicendo e sarebbe fantastico restituire a Imola quello che forse era il punto forse più spettacolare della pista”.

Martini, dall’alto dei suoi 118 GP con Minardi e Scuderia Italia, lancia la sua proposta, tanto più che conosce il territorio a menadito abitando a ridosso della pista da tantissimi anni…

“È il momento di pensarci: Imola con la Tosa staccata vera può diventare molto divertente per i piloti e gli spettatori”.

Il gioco potrebbe valere la candela qualora Formula 1 fosse disposta a rinnovare l’accordo con Imola, ma è interessante capire quali reazioni può generare nel Circus la proposta di Martini, indipendentemente dai costi che l’idea comporterebbe se fosse realizzata…