F1 | Il GP della Thailandia fa passi avanti: il premier era a Imola

Nell'ambito di una visita ufficiale in Italia, Thavisin ha partecipato al Gran Premio dell'Emilia Romagna per discutere con l'amministratore delegato della F1, Stefano Domenicali, e per incontrare altre parti interessate.

Il progetto del Gran Premio della Thailandia è promosso dal governo, ma è risaputo che Thavisin ha sondato la Red Bull sul suo potenziale interesse ad unirsi a questa iniziativa.

Thavisin sta puntando ad un accordo per organizzare una gara su un circuito cittadino a Bangkok, con la speranza che possa essere inserita nel calendario nel 2027 o 2028.

Dopo la sua visita, Thavisin ha postato sui social media la sua convinzione che il Gran Premio possa contribuire a dare alla Thailandia una visibilità internazionale.

Ha scritto: "In linea con l'intenzione del governo thailandese di portare una gara di F1 in Thailandia nel prossimo futuro, ho visitato l'Autodromo Enzo e Dino Ferrari e ho avuto una discussione con i dirigenti del Gruppo Formula Uno".

"Questo è in linea con la nostra politica di posizionare la Thailandia sul radar globale per gli eventi e le attività internazionali".

L'offerta della Thailandia per una gara che si inserisce nel chiaro intento della F1 di creare una base più grande per i Gran Premi in Asia.

Domenicali è notoriamente entusiasta dell'idea di una gara a Bangkok e si è recato in Thailandia in aprile per dei colloqui con Thavisin.

Ciò che è chiaro, tuttavia, è che l'arrivo di gare come la Thailandia potrebbe significare che la F1 dovrà perdere alcuni dei suoi eventi attuali, con il futuro di Imola in particolare messo in discussione.

Parlando di recente a un incontro con gli analisti di Wall Street, Domenicali ha detto che non c'è un grande desiderio per la F1 di espandere il calendario, mentre di recente ha detto ai media italiani che probabilmente ci saranno delle scelte difficili da fare a breve, dato che il contratto di Imola scadrà alla fine del prossimo anno.

"Stiamo assistendo a un grande interesse da parte di molti Paesi per la Formula 1, e questo rappresenta ovviamente un'opportunità di sviluppo", ha detto. "Allo stesso tempo, ci obbliga a fare delle scelte in termini di calendario".