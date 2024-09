F1 | Hamilton: "Siamo un po' persi, per ora non funziona niente"

Non è iniziato nel migliore dei modi il venerdì di Lewis Hamilton e della Mercedes a Singapore, con l'inglese che non ha nascosto di sentirsi quasi "perso" dopo aver faticato per tutte le prove del venerdì. Il sette volte iridato è infatti riuscito a ottenere solo il 12° tempo nelle FP1 e, nonostante sia migliorato fino all'11° posto nella seconda sessione di prove, non è rimasto impressionato dal comportamento della sua W15.

Analizzando i messaggi radio con l'ingegnere di gara Pete Bonnington, emerge come mancasse trazione nelle curve più lente del circuito di Marina Bay, aspetto che, secondo Hamilton, è dovuto anche al sottosterzo riscontrato durante tutta la giornata.

Parlando dopo le FP2, Hamilton ha spiegato che il team ha tentato di apportare molte modifiche alla sua vettura per tentare di capire verso quale direzione andare, ma nulla ha funzionato come sperato, tanto che anche nella seconda sessione i problemi sembrano di fatto simili a quelli della FP1.

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15 Foto di: Steven Tee / Motorsport Images

"Questa macchina per me è abbastanza... è stata una giornata molto difficile, molto impegnativa. Abbiamo provato di tutto a livello di set-up, ma niente sembra funzionare", ha detto Hamilton a proposito del suo venerdì a Singapore.

"È sicuramente molto impegnativo. Stiamo dando il massimo e poi scopriamo di essere a un secondo di distanza. In definitiva, credo che al momento siamo un po' smarriti. Non sappiamo bene dove mettere la macchina".

Quando gli è stato chiesto se le modifiche apportate tra FP1 e FP2 fossero state utili, Hamilton ha risposto mestamente che, di fatto, non hanno permesso di fare un salto in avanti: "Non hanno fatto nulla, abbiamo provato molto e abbiamo ottenuto lo stesso risultato. Al momento non siamo della partita per la Q3".

Anche il suo compagno di squadra George Russell ha avuto problemi con il bilanciamento della sua Mercedes, fino a quando durante il long run è finito contro le barriere in curva 8, seppur a bassa velocità danneggiando solo l'ala anteriore. Fortunatamente, non un gran danno, anche perché lo ha privato solamente degli ultimi minuti del long run, quando ormai si trovava già verso la conclusione dello stint.

George Russell, Mercedes F1 W15 Foto di: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"Non c'è molto da dire [sull'incidente]: sono arrivato al bloccaggio e ho perso l'ala anteriore, ma è stato un venerdì davvero difficile per noi. Oggi eravamo davvero fuori forma. Dobbiamo capire perché. Sono sicuro che stasera troveremo delle risposte", ha spiegato Russell.

"Ma abbiamo fatto dei progressi dalle FP1 alle FP2. Ma la macchina non si comporta bene come dodici mesi fa e come nelle ultime gare. Dobbiamo cercare di risolvere il problema. Ci sono molte sorprese. Ci sono le Racing Bulls, che sono molto veloci, e le Williams. Le Red Bull sembrano essere più lontane".

"E sembra che ci sia un grande distacco dalle McLaren e dalle Ferrari. Come minimo, speriamo di trovarci tra questa zona tra i team di centro gruppo e i primi quattro piloti. Ma al momento abbiamo molto lavoro da fare".