F1 | Hamilton: "Bella rimonta, non ho nemmeno dovuto spingere!"

Il secondo posto ottenuto da Lewis Hamilton al Gran Premio del Messico è stato davvero da applausi, con una bellissima rimonta dalla terza fila dello schieramento.

Dopo una partenza aggressiva, in Mercedes hanno azzeccato alla perfezione la strategia, montando sulla W14 del britannico gomme medie alla ripartenza dopo l'interruzione causata dall'incidente di Kevin Magnussen, finito rovinosamente a muro con la Haas.

Lì Hamilton ha dato prova della sua maestria nel gestire la copertura Pirelli, andando a soffiare la piazza d'onore a Charles Leclerc e poi allungando nei confronti del ferrarista, che non ha potuto tenere il suo passo.

E chi pensava che alla fine l'inglese avrebbe rischiato il crollo, ha ricevuto come risposta il giro più veloce della gara, beffando Max Verstappen proprio nell'ultima tornata a disposizione quando il Campione del Mondo era già transitato vittorioso sul traguardo.

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14

Il Messico ci regala ogni anno gare fantastiche, devo dire grazie a questo pubblico e, in generale adoro venire in questa città; il cibo è fantastico e la gente è bellissima. Quindi grazie", commenta Hamilton, salito a quota 220 punti in classifica e portandosi a -20 dal secondo posto del ritirato Sergio Pérez.

"Mi sento fresco, non abbiamo neanche dovuto spingere al massimo. Ma è un ottimo risultato, considerando che siamo partiti sesti. Sono davvero orgoglioso della squadra".

"Sono state due settimane davvero difficili e il risultato finale è stato quello di riprendersi da un weekend difficile come quello scorso. È davvero un ottimo risultato".

"Le gomme medie? Non pensavo che sarebbero durate, ma ho guidato con delicatezza e alla fine è andata bene".

L'unico brivido per Hamilton è stato quando ha dovuto superare proprio Leclerc, andando quasi con due ruote sull'erba e raccogliendo parecchio sporco nel lato interno della curva 1.

"Eravamo molto vicini! Non avevo realizzato, mi sono spostato ed ero sull'erba; ho rischiato, ma sono riuscito a continuare. Charles è stato comunque corretto".