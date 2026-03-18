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F1 | Haas TGR userà una livrea dedicata a Godzilla al GP del Giappone

Il team abbraccia sempre di più la cultura giapponese e, dopo il legame con Toyota Gazoo Racing, ne stringe uno con TOHO, casa di produzione cinematografica che ha creato Godzilla. Ecco perché le VF-26 saranno vestite a Suzuka di una livrea dedicata al mostro del grande schermo.

Giacomo Rauli
Giacomo Rauli
Pubblicato:
Esteban Ocon, Haas F1 Team

Esteban Ocon, Haas F1 Team

Foto di: Sona Maleterova / Getty Images

Il Sol Levante è sempre più introdotto nel team Haas TGR F1. Il team che sta strabiliando in questo inizio di stagione 2026, tanto da occupare la quarta posizione nel Mondiale Costruttori davanti alla Red Bull (17 punti contro 12), ha annunciato stamattina di aver acceso una partnership con la TOHO CO.

Si tratta di una celebre casa di produzione cinematografica giapponese, meglio conosciuta per la realizzazione delle pellicole che hanno come protagonista Godzilla, uno dei mostri più famosi nella storia del grande e piccolo schermo.

La collaborazione tra le parti non sarà solo circoscritta a un solo gran premio, ma a più eventi. Il primo di questi sarà ovviamente il prossimo, il Gran Premio del Giappone, fissato dal 27 al 29 marzo sul tracciato di Suzuka.

La nuova colorazione per le VF-26 di Oliver Bearman ed Esteban Ocon non è ancora stata svelata. Sarà presentata infatti il 24 marzo a Tokyo Midtown Hibiya.

Esteban Ocon, Haas F1 Team

Esteban Ocon, Haas F1 Team

Foto di: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Non è tutto, perché la seconda livrea speciale legata al tema Godzilla sarà utilizzata dal 23 al 25 ottobre 2026 al Gran Premio degli Stati Uniti, ovvero l'appuntamento di casa del tea Haas, anche per pubblicizzare al meglio l'uscita nei cinema a stelle e strisce di Godzilla Minus Zero, nuovo capitolo della saga previsto il 6 novembre.

"Si tratta davvero di un’opportunità straordinaria per far conoscere il nostro marchio a un pubblico nuovo, ed è una prima assoluta sia per il TGR Haas F1 Team che per TOHO", ha dichiarato Ayao Komatsu, Team Principal del TGR Haas F1 Team.

"È un onore portare un’icona mondiale come Godzilla in questo sport e dare vita a iniziative in un anno così importante per il franchise. Vogliamo che le nostre tifoserie si uniscano e festeggino con noi, poiché ci saranno molte occasioni di coinvolgimento in questa stagione".

"Siamo onorati di annunciare questa partnership tra il TGR Haas F1 Team – una scuderia che continua a spingere i limiti delle prestazioni sulla scena globale della Formula 1 – e Godzilla, un’icona culturale che ha continuato ad evolversi per più di 70 anni da quando è emersa per la prima volta dal Giappone”, ha dichiarato Keiji Ota, Senior Managing Executive Officer e Chief Godzilla Officer di TOHO CO., LTD.

“Godzilla è diventato sinonimo di potere indomabile e resilienza, uno spirito che risuona profondamente con la determinazione del TGR Haas F1 Team a superare costantemente le barriere".

"Grazie a questa collaborazione, preparatevi a vedere Godzilla scatenarsi sul palcoscenico più veloce del mondo! Promettiamo di offrire un’esperienza senza precedenti che entusiasmerà i fan sia di Godzilla che del TGR Haas F1 Team in tutto il mondo".

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