F1 | "Effetto cascata" Mercedes: ecco come le W17 allungano sulle Ferrari da metà gara in poi
Attraverso l'analisi delle telemetrie offerte dal GP di Cina, scopriamo insieme in questo nostro nuovo video in che modo le Mercedes sono riuscite ad allungare sulle SF-26 di una Ferrari che, dopo la prima tappa australiana, si è confermata seconda forza.
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