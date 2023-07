F1 | GP Austria, caso track limit: penalizzati Sainz e Hamilton

Dopo le dovute revisioni degli oltre 1200 potenziali track limit segnali ai commissari durante i 71 giri di gara, cambia la classifica del Gran Premio d’Austria. Sono infatti ben otto i piloti che si sono visti assegnare una penalità dopo la bandiera a scacchi: Carlos Sainz, Lewis Hamilton, Pierre Gasly, Alexander Albon, Esteban Ocon, Logan Sargeant, Nyck de Vries e Yuki Tsunoda.

I commissari hanno spiegato che quattro passaggi oltre la linea bianca corrispondono a una penalità di cinque secondi, mentre al quinto scatta una sanzione di dieci secondi. A causa dell’elevato numero di infrazioni commesse nel corso della gara, dopo aver raggiunto cinque episodi di track limit è stato applicato una sorta di reset del contatore, facendo sì che ogni pilota potesse ricominciare “da zero”.

In questo modo la penalità successiva non sarebbe stata applicata alla sesta infrazione complessiva, bensì all’ottava. Per cui, dopo che il contatore è stato resettato, un’ulteriore sanzione di cinque secondi sarebbe stata applicata solo dopo quattro altri passaggi oltre la linea bianca, che si sarebbe tramutata in dieci secondi alla quinta (decima complessiva).

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Lando Norris, McLaren MCL60, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, e il resto delle auto alla partenza Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Ad esempio, Carlos Sainz è stato sanzionato con un’ulteriore penalità di dieci secondi (oltre quella di cinque secondi già scontata in gara) per aver superato i limiti della pista in sei occasioni durante il Gran Premio, con la sanzione scattata in occasione della quinta infrazione complessiva. Lo spagnolo scende così dal quarto al sesto posto della classifica definitiva, mentre Lando Norris e Fernando Alonso risalgono rispettivamente in quarta e quinta posizione.

Anche Lewis Hamilton, che aveva concluso originariamente al settimo posto, è stato penalizzato di dieci secondi e scivola in ottava posizione, alle spalle del compagno di squadra. Medesimo destino anche per Pierre Gasly con l’Alpine, il quale deve cedere il nono posto a Lance Stroll dopo aver subito una sanzione di dieci secondi.

Fuori dalla zona punti sono stati penalizzati anche Alex Albon (10 secondi, rimasto undicesimo), Logan Sargeant (10 secondi, rimane tredicesimo), Nyck De Vries (15 secondi, scende in diciassettesima posizione), Yuki Tsunoda (5 secondi, scala all’ultimo posto) ed Esteban Ocon. Il transalpino dell’Alpine ha ricevuto ben 4 sanzioni separate per un ammontare complessivo di trenta secondi di penalità che lo fanno scivolare dal dodicesimo al quattordicesimo posto della classifica definitiva.

Di seguito tutte le penalità assegnate dopo le revisioni:

Pilota Penalità Carlos Sainz 10 secondi Lewis Hamilton 10 secondi Pierre Gasly 10 secondi Alexander Albon 10 secondi Esteban Ocon 5 secondi Esteban Ocon 10 secondi Esteban Ocon 5 secondi Esteban Ocon 10 secondi Logan Sargeant 10 secondi Nyck de Vries 10 secondi Nyck de Vries 5 secondi Yuki Tsunoda 5 secondi