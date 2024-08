F1 | Gasly difende Alpine: cambiare concetto "è stata la scelta giusta"

Nonostante la caduta libera a livello di prestazioni mostrata dall'Alpine quest'anno, Pierre Gasly comprende e sostiene la scelta tecnica che è stata fatta nel rinnovare completamente il concetto della vettura. Quarto nel campionato costruttori nel 2022, il team di Enstone è scivolato al sesto posto l'anno scorso, anno in cui il pilota francese è arrivato ad affiancare il connazionale Esteban Ocon.

Prima di avviare un'importante riorganizzazione tecnica negli ultimi mesi, l'Alpine ha scelto di non sviluppare ulteriormente le idee principali della A523 nel tentativo di aprire una nuova strada che offrisse maggiori possibilità di sviluppo con la A524.

I risultati a metà stagione sono stati un vero e proprio fallimento, con i due piloti che hanno totalizzato solo 11 punti ed attualmente occupano l'ottavo posto nel Mondiale Costruttori. Tuttavia, Pierre Gasly continua a credere che la decisione presa all'epoca fosse giustificata.

"Credo che abbia a che fare con le prestazioni e purtroppo l'anno scorso il team ha ritenuto di aver raggiunto la fine dello sviluppo del concetto della monoposto", spiega. "Non avendo raggiunto i nostri obiettivi, si sono chiesti se volessimo stare indietro per un altro anno, sapendo che probabilmente sarebbero rimasti fermi allo stesso punto dell'anno precedente".

Pierre Gasly, Alpine Foto di: Alpine

"E hanno detto: 'Vogliamo di più, quindi proveremo qualcos'altro'. Credo che sia stata la scelta giusta. Non siamo in Formula 1 per accontentarci del sesto posto nella classifica costruttori".

Le speranze dell'Alpine sono state deluse e, per il momento, il settimo posto della Haas sembra illusorio da raggiungere. Tuttavia, Pierre Gasly conta sul lavoro svolto a Enstone e sul margine di miglioramento per fare meglio nei prossimi mesi e, soprattutto, per avere una base più solida in vista del 2025.

"Purtroppo non ha dato i suoi frutti la direzione che hanno preso con il concetto che abbiamo quest'anno, tuttavia continuo a pensare che il modo in cui la squadra lavora sia a un livello migliore rispetto a quando sono arrivato", sostiene il francese.

"Si tratta quindi di trovare le prestazioni, cosa ovviamente non facile, ma so che abbiamo già una buona direzione per la prossima stagione, che ci metterà in una posizione migliore. Risolvendo questo aspetto, con i processi, le persone e ciò che hanno costruito e su cui hanno continuato a lavorare, sento che ne uscirà qualcosa di buono".