F1 | Tsunoda esclusivo: "Sono un pilota completo, mi sento pronto per Red Bull"

Tsunoda ha sempre mostrato lampi di velocità, ma in passato il suo temperamento focoso lo ha spesso deluso, e il giapponese ha ammesso che tenere sotto controllo le sue emozioni era la chiave per il suo futuro: non solo per raggiungere un livello migliore di costanza, ma anche per essere preso in considerazione per la pentola a pressione che è la squadra principale della Red Bull e per il difficile posto accanto al campione del mondo Max Verstappen.



Tuttavia, il team principal della Red Bull, Christian Horner, non sembra convinto che Tsunoda abbia il carattere necessario per resistere a questa pressione: il 24enne non è mai stato preso in considerazione per sostituire Sergio Perez, se necessario.



A giugno è stato annunciato che Tsunoda sarebbe rimasto con la RB per una quinta stagione nel 2025, anche se la formazione dei piloti della Red Bull rimane solitamente fluida.



La perdita della Red Bull è stata finora un guadagno per la scuderia gemella: la velocità e la forma costante di Tsunoda, accanto a un Daniel Ricciardo più incostante, lo hanno trasformato in un componente molto apprezzato e fondamentale della squadra anglo-italiana.



Dopo aver fatto un altro passo avanti nelle prestazioni in questa stagione, Tsunoda non esita a puntare alla promozione in Red Bull.



Sento di essere un pilota più completo", ha dichiarato Tsunoda a Motorsport.com in un'intervista esclusiva.



"Se guardo da una prospettiva esterna, in precedenza, anche se il mio giro o la mia prestazione o la mia guida erano buoni, penso che le comunicazioni radio e il controllo emotivo fossero molto carenti - un grande passo avanti rispetto a Daniel, per esempio.

Yuki Tsunoda, RB F1 Team Foto di: Red Bull Content Pool

"Se vuoi andare in un top team, queste cose saranno molto importanti perché i top team si aspettano un pilota più completo".



"Quindi volevo migliorare questi aspetti ed essere un pilota più completo, in modo che nessuno possa lamentarsi di questi aspetti specifici e ora mi sento pronto, nelle ultime due gare sono riuscito a raggiungere questi obiettivi".



"Credo in me stesso e sto trovando più controllo, più consistenza. Sono molto contento di riuscire a centrare l'obiettivo ogni volta. Questo è ciò che devo fare, concentrarmi su questo piuttosto che sulle voci di corridoio o altro".



Pur godendo di un forte sostegno da parte del consigliere della Red Bull Helmut Marko, Tsunoda spera che un'altra seconda parte di stagione consistente possa influenzare altre voci all'interno della Red Bull.



"Conoscono le mie prestazioni e sono soddisfatti del mio rendimento", ha insistito Tsunoda, che è stato responsabile di 22 dei 34 punti ottenuti dalla RB in questa stagione.



"È per questo che hanno prolungato il mio contratto per il prossimo anno, quindi è abbastanza chiaro. Devo solo continuare a fare prestazioni, a renderli felici con costanza e, se tutto va bene, le cose verranno da sé".



"Mi concentro solo su ciò che posso fare, ma ovviamente mi sento pronto a lottare contro squadre e posizioni più alte, e anche contro Max. Ma devono essere loro a decidere".