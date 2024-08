F1 | Hulkenberg avvisato dei cambiamenti direttamente dal CEO Audi

Con un anno e mezzo di anticipo rispetto all'arrivo dell'Audi sulla griglia di partenza della Formula 1, il team Sauber è nel bel mezzo di un rimpasto, come dimostrano gli ingaggi di Mattia Binotto e Jonathan Wheatley, ma è anche emerso che Carlos Sainz non sarà il suo secondo pilota. Lo spagnolo ha scelto di firmare per la Williams, quindi ad Hinwil continua la ricerca di un candidato adatto per il sedile accanto a Nico Hulkenberg, il cui approdo è già confermato per il 2025.

Tuttavia, nonostante le voci, il tedesco rimane convinto che la sua firma sia stata l'opzione migliore a sua disposizione, anche se ha rivelato di aver saputo del terremoto di una partenza di un grande nome solo perché il top manager Gernot Döllner lo ha chiamato per "circa dieci minuti" prima dell'annuncio pubblico.

Non si aspettava che l'amministratore delegato lo chiamasse personalmente, come ha dichiarato al partner tedesco di Motorsport.com, Motorsport-Total.com: "Non so se sia importante, ma credo sia positivo, dimostra il rispetto e la serietà sua e del marchio, che non prendono le cose alla leggera.

"Stanno prestando attenzione, vedono cosa sta succedendo, cosa sta accadendo e questo è un bene, va molto bene", ha spiegato Nico Hulkenberg, che ha ricevuto una "spiegazione" per tutto. "È per questo che mi ha chiamato, mi ha fatto un riassunto".

Anche se il tedesco tace sul contenuto esatto della conversazione, non si illude di aver capito tutto ed è chiaro che lo aspetta un sacco di lavoro con il progetto di Ingolstadt: "È una grande sfida, non c'è dubbio, andare in quella che sarà l'Audi, quella che sarà una Casa tedesca, essendo un pilota tedesco, crea un sacco di aspettative, quindi di sicuro non sarà facile".

Nico Hulkenberg, Haas F1 Team Foto di: Simon Galloway / Motorsport Images

"Il mio approccio al lavoro e la definizione non cambieranno, andrò lì con tutto me stesso e cercherò di contribuire il più possibile dentro e fuori dalla macchina. E' quello che amo fare, speriamo che collettivamente possiamo renderlo un successo", ha proseguito, spiegando che ritiene che l'abbinamento della sua nazionalità con quella del marchio renda le cose "speciali in un certo senso".

Tuttavia, non è stato il "fattore decisivo", ma piuttosto il fatto di avere l'asticella più alto: "Mi piace questa spiegazione, l'asticella è più alto, con gli aspetti positivi e negativi. Il lato negativo è che, se non si ottengono risultati, la pressione è maggiore. Si è sotto i riflettori, ci sarà molto lavoro di pubbliche relazioni, molto più impegnativo da quel punto di vista, ma è una grande opportunità".

È molto più appetibile della Haas, dove Nico Hulkenberg ha avuto una seconda giovinezza, e la sua partenza dalla scuderia americana non è stata dettata dal risentimento: "Ha sempre un sapore amaro, la maggior parte delle volte è agrodolce lasciare una squadra, perché costruisci rapporti, ti piace lavorare con la maggior parte delle persone".

Tuttavia, è convinto della sua partenza: "Si tratta di cose più importanti, del futuro. Ho cambiato per un motivo, c'è una strategia dietro e una ragione, quindi è così che stanno le cose".