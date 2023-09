F1 | Ferrari: scopriamo qual è il segreto della SF-23 a Singapore

Le simulazioni di Maranello davano la Ferrari solo come possibile terza forza a Singapore. La pole position di Carlos Sainz e il terzo posto di Charles Leclerc, che hanno ripetuto in fotocopia la griglia del GP d’Italia a Monza, hanno regalato ai tifosi del Cavallino una rossa nuovamente competitiva anche su un tracciato ad alto carico aerodinamico. È un miracolo? A cosa è dovuta questa sorpresa che non era nelle aspettative?

Certo la Red Bull ci ha messo del suo chiamandosi fuori dalla partita di Marina Bay, con Max Verstappen e Sergio Perez fuori dalla Q3, alle prese con una RB19 inguidabile. La Ferrari se la dovrà vedere con la Mercedes di George Russell, secondo a 72 millesimi dalla SF-23, e dalla temibile McLaren di Lando Norris. Tutti gli altri, almeno domani, sembrano fuori portata.

La prima domanda a cui bisogna trovare una risposta è semplice: come ha fatto la Scuderia a trasformare il brutto anatroccolo visto a Zandvoort in un cigno nel sud-est-asiatico. A differenza della McLaren che ha cambiato mezzo macchina, la SF-23 è sostanzialmente quella del GP d’Olanda. L’ala posteriore da massimo carico che sulle dune dei Paesi Bassi non si era potuta usare, a Singapore ha funzionato a meraviglia. Ma allora cosa è successo?

Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, festeggia la seconda pole di fila Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

È necessario tornare su un argomento che abbiamo già trattato a cui gli osservatori hanno dato poco peso. I motoristi di Enrico Gualtieri, grazie agli ultimi rinforzi entrati nella Gestione Sportiva a inizio estate, hanno studiato e analizzato quale può essere il migliore sfruttamento dell’ibrido associato al 6 cilindri turbo. È in corso un cambio, non facile, di filosofia che va incontro alle metodologie che la Red Bull ha messo a punto con i giapponesi della Honda.

A Maranello c’era la tendenza a massimizzare le prestazioni, cercando dei picchi di potenza che potevano avere delle controindicazioni nel tempo sul giro perché magari causavano dei pattinamenti in accelerazione, all’uscita dalle curve, che potevano determinare dei surriscaldamenti degli pneumatici posteriori, determinando una maggiore usura nell’arco di uno stint di gara.

Ferrari SF-23, dettaglio dell'ala da alto carico che ha funziuonato bene a Marina Bay Photo by: Uncredited

Lo studio era nato per l’esigenza di capire come mai la Red Bull disponesse sulla RB19 di un DRS così efficace ad ala mobile aperta, da ridicolizzare gli avversari con sorpassi nei quali gli altri sembravano fermi. Il primo aspetto che è venuto a galla è che a Maranello “consumavano” molta energia elettrica in fase di trazione e ne rimaneva poca per l’utilizzo in rettilineo, dovendo fare molto ricorso al Lift and Coast, il leggero rilascio dell’acceleratore per ricaricare le batterie

Riducendo la coppia in accelerazione è stato possibile parcellizzare l’energia elettrica in modo tale che possa essere utilizzata per un tempo maggiore anche in rettilineo, ma l’aver reso il motore meno brusco in uscita di curva ha avuto l’effetto positivo di ridurre i pattinamenti, salvaguardando di più la durata degli pneumatici.

La Ferrari è a cavallo? Lo chiediamo a Charles Leclerc... Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Un gruppo di ingegneri motoristi sta dedicando tempo e risorse nei lunghi test che si volgono al banco dinamico, dove una rossa completa, dotata di power unit e cambio viene messa alla frusta per effettuare una serie di collaudi nei quali si riproducono le condizioni ambientali (temperatura dell’aria e umidità, ma anche altri parametri sensibili) e le sollecitazioni a cui lo 066/10 viene sottoposto nei diversi GP, cambiando alcuni parametri, cercando un’ottimizzazione dei sistemi.

In Red Bull sono dei maestri in quest’arte tanto complicata, ma a Maranello hanno cominciato a capire in quale direzione sia necessario andare per ridurre il gap dalla RB19. E Singapore ne è un esempio validissimo e concreto. Nelle prove libere del venerdì si era vista una SF-23 capace di tenere a debita distanza gli avversari dalle due rosse di Sainz e Leclerc: sia nel tempo sul giro (più di un decimo sulla Red Bull di Versappen in FP1 e oltre due decimi in FP2 sulla freccia nera di George Russell), sia nelle velocità massime. Tutto questo, però, a scapito di un più elevato consumo delle gomme posteriori durante il long run, svolto con una pista ancora molto green.

Ferrari SF-23: quante scintille sull'asfalto di Singapore Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Sabato mattina la Ferrari in FP3 ha sperimentato una mappatura dell’ibrido un pelo meno prestazionale, ma che nel mini-long run senza l’uso del DRS ha mostrato un passo significativamente migliore. La Scuderia ha rinunciato a un po’ di margine sul giro secco per allungare la vita degli pneumatici in previsione della corsa di domani. E, questa volta, i conti sono tornati alla perfezione visto che Carlos Sainz la pole l’ha conquistata con uno scarto di soli 8 cm sulla Mercedes di Russell.

Il madrileno ha firmato a Singapore la quinta partenza al palo della carriera, la seconda di fila e la 246esima della Ferrari, ma solo domani scopriremo se l’esiguità del distacco (72 millesimi di secondo) si tradurrà nella prima vittoria della SF-23. Stiamo parlando di un obiettivo che fino a poche settimane fa sembrava un’eresia, come bestemmiare in chiesa, ma che ora sembra alla portata della squadra di Maranello.

Quando Fred Vasseur e i due piloti ci ripetono come un mantra che il Cavallino sta lavorando duramente oggi per trarre delle informazioni da trasferire alla monoposto del 2024, spesso si ha la percezione che ci stiano raccontando un qualcosa difficile da comprendere che rimane relegato nei complicati mondi delle simulazioni. L’esempio di Singapore, invece, ci lascia intendere che la ricerca per il futuro può anche dare risultati immediati. Tanto che la SF-23, la macchina sbagliata, possa anche lottare per una vittoria. Incredibile, ma vero…