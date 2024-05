F1 | Ferrari: montata la terza Power Unit sulla SF-24 di Leclerc

La prima sessione di libere a Imola si è conclusa con il miglior tempo per Charles Leclerc, con la Ferrari che si è presentata non solo con un nuovo pacchetto aerodinamico, ma anche con un nuovo ingegnere di pista per il monegasco.

Le prime sessioni del weekend sono, quindi, estremamente importanti per comprendere non solo il comportamento della vettura, ma anche per trovare la sintonia via radio con il nuovo ingegnere, il quale aveva comunque collaborato con il monegasco nel corso di questi anni come performance engineer.

Leclerc ha però iniziato il weekend anche con una terza “novità”, ovvero la terza Power Unit di questo avvio di stagione. Il monegasco aveva già montato la seconda unità proprio due settimane fa a Miami, con la prima Power Unit che a quel punto aveva già completato cinque GP: naturalmente, la prima unità continuerà ad essere utilizzata nel resto del campionato, soprattutto nelle sessioni di libere, venendo alternata con gli altri motori.

Tuttavia, due settimane dopo l’ultima sostituzione, prevista nel normale programma di rotazione stilato dalla Ferrari, la scuderia del Cavallino ha deciso di cambiare una terza volta la Power Unit sulla vettura del monegasco, questa volta in via precauzionale. Nello specifico, sulla monoposto di Leclerc è stato sostituito il motore, il turbo, l’MGU-H e l’MGU-K ed è giunto alla terza unità con tutti questi componenti su quattro concessi dal regolamento. Inoltre, è stato sostituito anche il sistema di scarico, il quarto in sette gare sugli otto permessi nel corso di una singola stagione. Tutte queste sostituzioni rientrano nel numero massimo concesso dal regolamento, per cui il Ferrarista non subirà alcuna penalità a Imola.

Ciò non significa che la seconda Power Unit sia andata persa perché, dopo i dovuti controlli in fabbrica, dovrebbe essere nuovamente riutilizzata nel corso del resto della stagione.

Il monegasco non è stato l’unico a sostituire Power Unit, perché gli stessi componenti sono stati montati anche sulle due Haas e sulla Williams di Logan Sargeant: nel loro caso, però, si tratta della seconda unità, dato che la prima ha concluso il ciclo di “gara” per essere utilizzata nelle varie sessioni di libere. Da segnalare, inoltre, che i motorizzati Honda, ovvero le due Red Bull di Max Verstappen e Sergio Perez, così come le Racing Bulls di Daniel Ricciardo e Yuki Tsunoda, è stata sostituita la centralina, montando la seconda concessa dal regolamento. Inoltre, sulle due monoposto di Faenza è stata cambiata anche la batteria.