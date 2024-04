F1 | Erba a fuoco in Cina: la FIA è alla ricerca delle cause

La prima giornata di azione in pista a Shanghai ha forse riservato ancora più sorprese del previsto, dato non solo l'arrivo della pioggia, ma anche di due particolari episodi simili avvenuti sia durante la prima sessione di libere che nel corso della Sprint Qualifying.

Infatti, in entrambe le sessioni ad un certo punto l’erba nella parte interna di curva sette ha preso fuoco all’improvviso, richiedendo ai marshall di intervenire con gli estintori. In FP1 è stato necessario esporre la bandiera rossa, mentre in qualifica, fortunatamente, l’episodio è avvenuto al termine della SQ1, con un impatto minimo, se non per un leggero posticipo dell’inizio della seconda manche.

La FIA è ancora alla ricerca di una risposta definitiva sulle cause di questi incidenti, in particolar modo considerando che negli ultimi giorni ha piovuto intensamente. Anche prima dell’inizio della qualifica del venerdì è caduta qualche goccia di pioggia che ha bagnato l’erba.

I marshall spengono l'incendio sull'erba Foto di: Sam Bloxham / Motorsport Images

Dopo il primo problema, la FIA ha visitato l'area prima delle qualifiche per cercare di capire esattamente cosa avesse causato l'incendio. La spiegazione più accreditata è che, essendoci un leggero dosso in quella zona della pista, le scintille provocate dallo sfregamento delle vetture con l’asfalto siano poi finite sull’erba, dando il via al rogo.

Tuttavia, questa è solo una spiegazione parziale, perché non ci aspettava di incorrere in problemi così grandi, soprattutto considerando che il terreno era ancora inumidito per la pioggia caduta nelle scorse ore, con la pista completamente bagnata al mercoledì pomeriggio.

Sono emerse diverse teorie su cosa possa aver ampliato l’effetto, come una reazione chimica generata dal gas penetrato dal sottosuolo o, ancor più probabile, che l’erba sia stata trattata con qualche agente chimico per migliorarne l’aspetto. Non bisogna dimenticare che, infatti, tranne per alcune competizioni locali, il tracciato è rimasto sostanzialmente in disuso per anni, il che ha spinto gli organizzatori del GP a effettuare dei lavori di manutenzione, come quelli fatti sull’asfalto, su cui è stato versato uno strato di bitume ma senza riasfaltarlo completamente.

Tuttavia, le ispezioni iniziali della FIA di venerdì non hanno fatto molta luce sulla situazione. Dato che non si è trattato di un caso isolato essendosi ripetuto anche nelle qualifiche, l’organo di governo vuole vederci chiaro sulla questione e trovare la vera causa. Il timore, infatti, è che si possa ripetere anche nel corso della sprint race o della gara: in quel caso sarebbe necessario neutralizzare la corsa o con l’ingresso della Safety Car oppure addirittura con la bandiera rossa, andando chiaramente a influenzare lo svolgimento del Gran Premio.

Il problema degli incendi non era mai stato riscontrato a Shanghai in passato, anche se questo è il primo anno in cui la Formula 1 fa visita in Cina con la nuova generazione di auto con effetto suolo, le quali producono molte scintille dovendo rimanere vicino all’asfalto per generare carico aerodinamico.