F1 | Vasseur: "In difficoltà sul bagnato, ma ho fiducia per il GP"

È una qualifica che forse lascia un leggero senso di amaro in bocca in casa Ferrari, perché il quinto e il settimo posto nella Sprint Qualifying non può lasciare del tutto concetti, come ha messo lo stesso Team Principal del Cavallino, Fred Vasseur.

La prima sessione competitiva del weekend è stata influenzata dalla pioggia, che ha iniziato in maniera progressiva a bagnare la pista fino a rendere necessarie le gomme intermedie nella SQ3. Solo Hamilton ha infatti provato qualcosa di differente, montando un’intermedia rimasta calda da una lunga attesa nelle termocoperte, al contrario dei rivali che si erano subito schierati in pit lane. L’inglese è così dovuto rientrare ai box, perdendo un giro rispetto ai rivali, anche se di fatto è stato ininfluente sul risultato finale.

La SQ3 della Ferrari è iniziata anche con qualche momento di tensione, perché nel giro di uscita dai box con gomme fredde Charles Leclerc ha subito perso la monoposto, finendo a muro nel secondo settore su una pista estremamente scivolosa. Il monegasco ha riportato la rottura dell’ala anteriore, dovendo così rientrare subito ai box per sostituire le parti danneggiate e cambiare set di gomme intermedie.

Carlos Sainz, Ferrari SF-24 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images

Così come Hamilton, anche Leclerc ha avuto il tempo per completare almeno due tentativi, anche se nel secondo non è stato in grado di migliorare il crono ottenuto in precedenza, scivolando così al settimo posto. Al contrario, Carlos Sainz è riuscito a togliere circa due secondi rispetto al tempo ottenuto a inizio SQ3, posizionandosi così davanti a Sergio Perez, che divide le due Rosse.

Il Team Principal della Rossa non ha nascosto un pizzico di amarezza, dovuto al fatto che la SF-24 non sia riuscita a portare le gomme alla giusta temperatura, tanto da accusare un gap piuttosto importante dai piloti di testa.

“Non ho ancora parlato con Charles, quindi non so bene cosa è successo. È vero che le condizioni erano molto insidiose con pochissima aderenza e abbiamo faticato a scaldare le gomme, ma è stato lo stesso per tutti”, ha spiegato Vasseur, che nutre maggior fiducia per le condizioni asciutte piuttosto che per quelle bagnate, sensazione condivisa dai due piloti.

“Dobbiamo capire se possiamo fare qualcos’altro, ma era la prima volta per la vettura in queste condizioni estreme. Inoltre, credo che il fatto che l’asfalto sia stato ricoperto con il bitume non abbia aiutato i piloti, ma è andata come è andata. Dobbiamo imparare da questa prima sessione bagnata della stagione, il resto del weekend dovrebbe essere asciutto”.

Charles Leclerc, Ferrari SF-24 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images

Con una sola sessione di libere a disposizione dopo cinque anni di assenza da questa pista, la fase di preparazione del weekend a casa sarà fondamentale, come lo sarà quella di apprendimento dai dati registrati in mattinata. Vasseur ha confermato che la Ferrari punta molto al resto del fine settimana, avendo optato anche per una strategia differente dal punto di vista delle gomme: la Rossa è infatti stata una delle poche squadre ad utilizzare un solo set di pneumatici per tutta la FP1.

Inoltre, è stata l’unica a sfruttare un solo treno di gomme, non utilizzando così né la hard né la media, compound che i team vedono più in ottica gara. Mercedes ha utilizzato un solo treno di coperture, ma ha sfruttato la hard, che quindi andrà persa per il resto del weekend. Ad esempio, invece, Red Bull ha sfruttato sia un set di medie che di soft.

Per questo la Rossa crede di poter avere un vantaggio nel resto del weekend con una selezione più ampia a disposizione: “Sarà un weekend complicato, innanzitutto perché non venivamo in Cina da cinque anni ormai, per cui non avevamo dati con queste vetture e l’asfalto è piuttosto strano. Ma questo vale per tutti alla fine e questo significa che dobbiamo essere più veloce degli altri e a reagire”.

Charles Leclerc, Ferrari SF-24, Oscar Piastri, McLaren MCL38, Esteban Ocon, Alpine A524, out of the pits Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images

“Spero che la strategia adottata fino ad ora sia quella giusta, perché siamo stati gli unici ad aver lasciati un set di gomme medie e di hard in più rispetto agli altri questa mattina. Questo significa che avremo una scelta più ampia in tema gomme per domani. Ma, come tutti, siamo un po’ alla cieca, non è una scelta semplice, questa mattina abbiamo fatto pochi giri e dobbiamo imparare da lì. Speriamo che siano sufficienti per prendere una buona decisione questa sera ed essere in lotta domani”, ha aggiunto Vasseur, prima di confermare che la Ferrari punta concretamente alla gara di domenica.

“Sicuramente la sprint sarà un’opportunità di fare punti, ma chiaramente dovremo anche scegliere bene la mescola questa sera, perché dobbiamo considerare che può essere un punto di partenza per domenica. Come detto, abbiamo il vantaggio di avere ancora un set di medie nuove per domani, mentre i nostri rivali dovranno usare un treno di gomme medie usate”.

“Può essere un vantaggio per domani ma anche una miglior preparazione per domenica, dove vengono assegnati il maggior numero di punti, per cui dobbiamo concentrarci su questo. Fin dall’inizio del weekend abbiamo posto la nostra priorità sulla domenica e non vogliamo cambiare approccio”.