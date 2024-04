F1 | Leclerc: "Brutta qualifica, ma ho fatto passi avanti sull'asciutto"

Storicamente è il suo punto forte, o almeno uno dei suoi punti di forza, ma finora nella stagione 2024 la qualifica si sta rivelando quasi il tallone d'Achille di Charles Leclerc. In Cina ci si è messa la pioggia a complicare i piani del pilota della Ferrari, che nei primi quattro appuntamenti ha avuto delle grosse difficoltà a mettere le gomme nella finestra giusta nel giro di lancio.

Un aspetto sul quale aveva lavorato con profitto nell'unico turno di prove libere disputato a Shanghai, dove questo fine settimana si corre con il nuovo format rivisto della Sprint. Il suo lavoro però è stato in un certo senso vanificato quando la pista è stata bagnata dalla pioggia prima dell'inizio della Q3 della Sprint Qualifying: il pilota della Ferrari infatti ha commesso un errore nel giro di lancio, finendo in testacoda ed andando a "baciare" le barriere.

Nell'impatto si è danneggiata l'ala anteriore della sua SF-24 e questo lo ha costretto a rientrare ai box, facendo di fatto un giro lanciato in meno rispetto a tutti i suoi avversari. Un bell'handicap con le condizioni della pista che cambiavano di giro in giro e che erano rese molto insidiose dai trattamenti effettuati recentemente sull'asfalto che rendevano il fondo scivolosissimo con il bagnato. Dunque, nella prima Sprint del 2024 dovrà prendere il via dalla settima casella dello schieramento.

"Onestamente, è stato estremamente complicato fin dal giro di lancio, perché è stato molto difficile mandare le gomme in temperatura. Ho cercato di essere più aggressivo e ho perso la macchina alla curva 8. Questo ci ha rovinato un po' la qualifica, perché non sono riuscito a fare miracoli, anche se non avremmo potuto fare molto di più secondo me", ha detto Leclerc a fine giornata.

Charles Leclerc, Scuderia Ferrari Foto di: Simon Galloway / Motorsport Images

"Ancora una volta non sono riuscito a dare il massimo in qualifica e non posso essere contento di questo. L'aspetto positivo però è che sull'asciutto ho fatto dei bei passi avanti e sono contento, perché ho lavorato tanto sulla preparazione della gomma e sembra che ci siano i primi frutti, almeno in ottica di domani", ha aggiunto.

Se non altro, dopo la Sprint domani ci saranno le qualifiche per la gara lunga di domenica, quindi il monegasco avrà un'occasione per provare a riscattarsi e per valutare i progressi che crede di aver fatto nella preparazione della gomma sull'asciutto.

"E' quello che spero di poter fare. Volevo già mostrare qualcosa oggi, ma poi con la pioggia nella Q3 non ci sono riuscito. Domani cercheremo di dare il massimo nella Sprint e poi vedremo cosa succederà nelle qualifiche", ha concluso.