F1 | Ecco le line-up dei team per i test collettivi in Bahrain

Dopo aver assistito alle presentazioni ufficiali di tutte le squadre, inclusa quella della Williams che ha svelato la sua FW46 direttamente in pista nel corso di un filming day, domani la stagione 2024 di Formula 1 inizia ad entrare finalmente nel vivo.

A partire da mercoledì, infatti, i team scenderanno in pista per la prima delle tre giornate di test collettivi in Bahrain che anticipano l’inizio del campionato, che quest’anno scatterà sempre a Sakhir, ma in via eccezionale sabato 2 marzo.

Gli occhi saranno puntati soprattutto sui campioni in carica della Red Bull, la cui presentazione della RB20 ha lasciato più dubbi che certezze. Seppur la scuderia di Milton Keynes abbia effettivamente mostrato la nuova monoposto, ci sono tanti dettagli da chiarire, a partire dalle forme delle prese dei radiatori, ben celate sia in foto che nei render. Come da tradizione, anche la parte esterna del fondo è stata nascosta, motivo per il quale cresce la curiosità attorno alla vettura che dovrà difendere entrambi i titoli.

Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Red Bull Content Pool

Il primo a calarsi nell'abitacolo della RB20 nel corso delle prove pre-campionato sarà Max Verstappen, il quale avrà a disposizione l'intera prima giornata, mentre nella seconda invece si alternerà con Sergio Perez tornando al volante nel pomeriggio. L’ultimo giorno sarà invece ad appannaggio di Sergio Perez, il quale concluderà con un programma che segue di pari passo quello già seguito nel 2023.

Dopo il filming day di Fiorano, in casa Ferrari si invertono i ruoli. A portare al debutto la SF-24 nei test a Sakhir sarà Charles Leclerc, il quale nel pomeriggio cederà il volante al compagno di casacca Carlos Sainz.

In casa Mercedes nel primo giorno al volante della W15 ci sarà George Russell, che lascerà spazio al giovedì Lewis Hamilton, alla sua ultima stagione con la casa della Stella: per questo i due si divideranno l’ultima giornata, con il sette volte campione del mondo che girerà nella mattinata del venerdì, mentre Russell chiuderà i test scendendo in pista nel pomeriggio.

Lewis Hamilton, Mercedes W15 Photo by: Mercedes AMG

Alpine, Racing Bulls, Aston Martin, McLaren, Sauber e Haas divideranno tutte e tre le giornate tra i due piloti. Per quanto riguarda la scuderia francese, al mercoledì l’onore di scendere per primo in pista toccherà ad Esteban Ocon, il quale cederà poi il volante a Pierre Gasly per la sessione pomeridiana. I due si avvicenderanno anche al giovedì e al venerdì, anche se nel secondo giorno gireranno in ordine invertito rispetto al mercoledì, con Pierre Gasly in pista in mattinata.

Un programma che ricalca anche quello della Haas: nel primo e nel terzo giorno Kevin Magnussen girerà al mattino, con Nico Hulkenberg pronto a calarsi nell’abitacolo della VF-24 per la sessione pomeridiana. Al contrario, al giovedì i due portacolori del team americano si invertiranno i ruoli, con il tedesco pronto a scendere in pista nella prima parte della giornata.

In casa Sauber il compito di inaugurare la stagione toccherà a Valtteri Bottas, che girerà nella mattinata di mercoledì e venerdì, così come nel pomeriggio del secondo giorno, alternandosi con Guanyu Zhou.

Williams ha invece deciso di smezzare solamente il primo giorno, con Albon che girerà al mattino, mentre il suo compagno di casacca Logan Sargeant si calerà nell’abitacolo al pomeriggio. Il giovedì l’americano avrà a disposizione l’intera giornata per girare con continuità, mentre al venerdì sarà il turno di Albon, il quale chiuderà i test.