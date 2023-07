F1 | Bottas squalificato dalle qualifiche del GP di Gran Bretagna

Valtteri Bottas è stato escluso dai risultati delle qualifiche del Gran Premio di Gran Bretagna, quindi domani sarà costretto ad andare a schierare la sua Alfa Romeo al fondo dello schieramento di partenza.

Non è stata una giornata semplice per il pilota finlandese, che era riuscito a passare il taglio della Q1, ma poi non è neppure sceso in pista nella Q2, visto che è stato costretto a parcheggiare la sua monoposto nelle fasi conclusive del primo segmento della qualifica a causa di un problema tecnico.

Bottas, dunque, era accreditato del 15° posto sulla griglia di partenza di Silverstone, ma poco dopo la conclusione delle qualifiche la sua situazione è peggiorata, perché è finito sotto investigazione perché all'interno della sua monoposto non era presente il litro di benzina necessario per le verifiche di rito.

Pochi minuti fa poi è arrivata la conferma della squalifica del portacolori della squadra di Hinwil, con la nota diffusa dal collegio dei commissari sportivi.

"I commissari sportivi hanno ascoltato il rappresentante della vettura 77 (Valtteri Bottas). La vettura non è stata in grado di fornire il campione di carburante richiesto e non c'erano circostanze attenuanti", spiega la nota riguardo alla sanzione.

Alla squadra è stata comunque accordata la possibilità di schierare la vettura di Bottas sulla griglia della gara di domani, ma chiaramente in coda al gruppo. Questo vuol dire che con l'arretramento di Bottas guadagneranno una posizione a testa Sergio Perez, Yuki Tsunoda, Guanyu Zhou, Nyck De Vries e Kevin Magnussen.

Valtteri Bottas, Alfa Romeo F1 Team in conferenza stampa Photo by: Motorsport Images