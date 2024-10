F1 | Austin, Norris strappa la pole a Max. Seconda fila Ferrari

Dopo un venerdì non proprio da protagonisti e una sprint race dove è arrivato un terzo posto salvato in extremis dalla rimonta delle Ferrari, Lando Norris e la McLaren si riscattano, centrando la pole position che gli permetterà di prendere il via della gara di domani dalla pole position. Sebbene ieri fosse arrivato solo un quarto posto nella lotta sul giro secco, andando ad osservare approfonditamente i dati vi erano gli elementi per ipotizzare che, senza il marcato sottosterzo nelle ultime due curve, Norris avrebbe avuto la concreta possibilità di giocarsi il primo posto.

Una pole arrivata oggi, a dimostrazione che in effetti vi era il potenziale per potere ambire a un risultato migliore della Sprint Qualifying, anche se la sfida con Max Verstappen si è interrotta proprio sul più bello. Nel corso dell’ultimo giro del Q3, George Russell è andato a sbattere contro le barriere alla penultima curva, con una conseguente uscita delle doppie bandiere gialle che non ha permesso ad alcun pilota di migliorarsi, mantenendo di fatto inalterata la stessa classifica registrata dopo il primo tentativo.

Una situazione che ha permesso a Norris di mantenere il primo posto conquistato al termine del run di apertura del Q3, quando era riuscito a precedere l’olandese per soli 31 millesimi. L’incidente di Russell sul finale ha tolto la suspence di una lotta che aveva ancora molto da dire, soprattutto perché Max, dopo aver segnato il parziale record nel primo settore, aveva la chance di strappare la pole al rivale con una migliore interpretazione proprio della penultima curva, dove era finito in sottosterzo nel primo tentativo.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images

Sebbene lo stesso 3 volte iridato fosse consapevole che vi era del margine per poter abbassare il tempo, alla fine il secondo posto non rappresenta comunque un brutto punto di partenza, specie perché in più occasioni ad Austin si è assistito a un cambio di leadership già dalla prima curva. Chi dovrà quindi stare attento sarà Norris perché, se si riconfermassero i valori visti nella sprint, lasciare andare via l’olandese in testa rappresenterebbe un problema strategico e prestazionale piuttosto importante.

Alle spalle dei due pretendenti al mondiale scatteranno le due Ferrari di Carlos Sainz e Charles Leclerc, con lo spagnolo che si stava migliorando nei primi due settori prima di dover abortire il giro. Difficilmente sarebbe riuscito ad andare oltre il terzo posto, ma l gap dalla vetta avrebbe potuto ridursi rispetto ai tre decimi che racconta la classifica finale. Per il Cavallino si tratta di una seconda fila tutta tinta di rosso: sebbene le mancanze nell’estrarre il picco dalla gomma più tenera in qualifica siano ancora evidenti, in particolare su un tracciato dove la soft soffre molto le deformazioni nelle curve ad alta velocità offrendo meno supporto, allo stesso tempo la Ferrari guadagna una posizione sulla griglia, rilanciando le proprie ambizioni in vista di una gara che ha potenzialmente ancora molto da dire.

La terza fila si apre con Oscar Piastri, autore di un giro in Q3 tutt’altro che brillante, mentre al suo fianco dovrebbe scattare George Russell, finito contro le barriere dopo che nei primi due intertempi era riuscito a tirare via circa un decimo e mezzo sul suo miglior tempo. Per la Mercedes, che al venerdì era riuscita a centrare la seconda posizione inserendosi nella lotta per la pole, la qualifica del sabato non è proprio semplice da digerire: al di là dell’incidente di Russell e la mancanza di performance una volta che sono salite le temperature, Hamilton non è andato oltre un deludente 19° posto, lamentando uno scarso feeling con la W15 che probabilmente lo porterà a cambiare setup prima della corsa.

Carlos Sainz, Ferrari SF-24 Foto di: Sam Bagnall / Motorsport Images

Sorprende in positivo, invece, l’Alpine con Pierre Gasly. Dopo un venerdì abbastanza complesso, il team francese sembra aver trovato qualcosa in più, tanto da permettere a Gasly, unico dei due piloti della scuderia transalpina ad avere gli aggiornamenti ad Austin, di conquistare un bellissimo settimo posto, a ciò si aggiunge anche una buona 13esima posizione per Esteban Ocon.

Chiudono la top ten Fernando Alonso con l’Aston Martin aggiornata, Kevin Magnussen e Sergio Perez, a cui è stato cancellato il tempo. È interessante menzionare come, dopo aver usato il vecchio pacchetto fino alla sprint per raccogliere dati, ora anche sulla Haas del danese sono state montate le ultime novità, allineandolo al compagno di squadra, che non è andato però oltre il dodicesimo posto dopo aver commesso un errore in curva 1 nel suo ultimo tentativo del Q2.

Dopo la buona giornata di venerdì, oggi le due Williams hanno sofferto l’aumento delle temperature e il fatto che, al contrario della Sprint Qualifying dove nelle prime manche si è costretti ad usare la gomma media che offre più supporto, nella qualifica tradizionale si può utilizzare la soft sin dalla prima manche. Così le due FW46 non sono riuscite ad andare oltre la sedicesima e la diciassettesima posizione, anche se realisticamente Franco Colapinto avrebbe avuto il passo per superare la prima manche se non fosse stato per una sbavatura nel primo settore. A chiudere la classifica sono ancora una volta le due Sauber, divise questa volta proprio da Hamilton.