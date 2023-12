F1 | Aston Martin: Aramco nuovo title sponsor dal 2024

A partire dal 2024 il team Aston Martin Racing di Formula 1 aprirà un nuovo capitolo modificando il suo nome. Questo perché sostituirà Cognizant con Aramco, nuovo title sponsor della squadra che ha base a Silverstone.

A partire dal 1 gennaio dell'anno prossimo, Aramco diverrà title sponsor ufficiale di Aston Martin, cambiando il nome del team in Aston Martin Aramco Formula One Team.

Dal 2026 in poi, anno in cui la Formula 1 andrà incontro alla prossima rivoluzione tecnica, Aramco fornirà al team la migliore tecnologia possibile riguardo benzine e lubrificant. Il lavoro sarà fatto in collaborazione con Honda. Ricordiamo infatti che il costruttore giapponese diverrà fornitore di power unit di Aston Martin proprio tra un paio di stagioni.

Nabeel A. Al-Jamà, vice presidente esecutivo di Aramco per le risorse umane e i servizi aziendali, ha dichiarato: "Siamo lieti di diventare il partner esclusivo di Aston Martin Aramco Formula One team".

"Da quando abbiamo iniziato a collaborare con il team nel 2022, abbiamo visto la squadra compiere significativi passi avanti e ci siamo divertiti a celebrare alcuni momenti davvero speciali, tra cui gli 8 podi ottenuti nel 2023".

"Il futuro di Aston Martin Aramco Formula One Team è luminoso e la notizia di oggi ribadisce il nostro impegno a lungo termine nei confronti di Aston Martin, dove l'esperienza e la tecnologia di Aramco possono contribuire alle prestazioni avanzate della vettura, in particolare con lo sviluppo di carburanti e librificanti avanzati".

Lawrence Stroll, presidente esecutivo dell'Aston Martin Aramco Formula One Team, ha aggiunto: "Siamo molto orgogliosi di continuare e rafforzare la nostra partnership di successo con Aramco".

"Abbiamo già un'importante relazione strategica e il loro sostegnolo come title partner per i prossimi 5 anni è una chiara dimostrazione della nostra ambizione condivisa".

"Dal 2022, l'azienda ha svolto un ruolo fondamentale nel percorso di Aston Martin in Formula 1 e il suo contributo diverrà sempre più significativo negli anni a venire".

"Stiamo lavorando insieme su diverse iniziative chiave, tra cui lo sviluppo di carburanti avanzati per il 2026, quando inizieremo la nostra partnership con la power unit Honda".

"L'esperienza e i prodotti di Aramco contribuiranno concretamente alle nostre prestazioni in pista e aggiungeranno un valore significativo in molte altre aree della nostra organizzazione, soprattutto nel nostro nuovo AMR Technology Campus".

Insieme, Aramco e l'Aston Martin Aramco Formula One Team lavoreranno su iniziative congiunte di scienza, tecnologia, ingegneria e matematica (STEM) per ispirare i giovani tecnici, ingegneri e piloti del futuro.