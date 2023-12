F1 | Chiusura di Natale: per la FIA dal 22 dicembre all'8 gennaio

Come accade in estate, anche in vista delle festività natalizie le squadre di Formula 1 dovranno rispettare un periodo di chiusura forzata imposto dal regolamento sportivo. Alcuni team chiuderanno i battenti la sera di venerdì 22, ma in realtà lo “Sporting Regulations” consente di poter lavorare anche il giorno 23.

Lo shutdown scatta infatti il 24 dicembre e si estende per 9 giorni consecutivi. Le squadre potranno tornare al lavoro il 2 gennaio, ma non sarà così per tutti i reparti.

Ad esclusione del personale strettamente necessario, i team puntano a riprendere l’attività a pieno organico l’8 gennaio per andare incontro allo smaltimento ferie, una spina nel fianco per le quadre. È comunque una corsa contro il tempo, considerando che tra il momento della ripresa lavorativa alle presentazioni delle nuove monoposto ci sarà poco più di un mese.

Il passo successivo sarà lo shakedown, che da quest’anno consentirà di poter percorrere 200 chilometri in luogo dei 100 di quest'anno. Ci sarà il tempo per una veloce verifica delle macchine e dei materiali poi tra il 17 e il 18 febbraio è prevista la spedizione del materiale in Bahrain, dove il 21 scatteranno i tre giorni di test che daranno ufficialmente il via alla stagione 2024.