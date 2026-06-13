F1 | Antonelli terzo e beffato da... se stesso: è andato in overdriving e a Barcellona questo non paga

Per certi versi, tanti piloti del Circus iridato devono avere tirato un sospiro di sollievo vedendo Andrea Kimi Antonelli non andare oltre il terzo posto nelle qualifiche del Gran Premio di Barcellona.

Sia chiaro, si tratta sempre di un buon risultato. A maggior ragione considerando il buon vantaggio che ha costruito nella classifica generale nelle ultime 5 gare, inanellando altrettanti successi la domenica.

Eppure, al termine delle prove ufficiali, nel parlare della sua prestazione in Q3 Antonelli non ha puntato il dito contro il turno di Libere 1 perso ieri (ha girato Frederik Vesti al suo posto), né a eventuali problemi legati al deployment dell'energia.

Kimi si è assunto la responsabilità, analizzando bene cosa sia andato storto nell'ultimo tentativo, quello decisivo, che lo ha visto relegato alla prima casella della seconda fila dello schieramento, staccato per altro di 3 decimi dal compagno di squadra George Russell.

L'italiano ha affermato di non essere riuscito ad adattare il suo stile di guida alle condizioni della pista (bollente, con oltre 50 gradi sull'asfalto) e il comportamento degli pneumatici.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto di: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

"Non mi sono sentito a mio agio in macchina. Non sono stati in grado di adattare lo stile di guida alle condizioni che abbiamo trovato questo pomeriggio, perché ovviamente è una pista che non perdona, soprattutto per il fatto che le gomme faticano a fare oltre un giro".

"Non sono stato in grado di estrarre il massimo dalle gomme per l'intero giro. Credo che nell'ultimo giro della Q3 sia riuscito a fare un giro ottimo fino a curva 5, poi ho perso tantissimo tempo da quel momento in poi. Quello è stato il motivo del terzo posto. Sono andato un po' in overdriving".

"Questo è un fine settimana dove per andare forte serve andare... lenti, non l'ho fatto bene. Ma credo che il nostro passo gara sia più forte. Deve essere più competitivo, dunque spero di ritrovare domani ottime sensazioni e di poter progredire".

A tal proposito, se gli avversari hanno ritrovato un po' di fiducia vedendolo non irreprensibile sul giro secco, sul passo gara Kimi potrebbe essere un problema per tutti. Nelle simulazioni di long run svolte ieri, il bolognese ha fatto vedere cose molto interessanti e potrebbe essere comunque tra i principali candidati al successo.

"Domani sarà una gara molto strategica. Sarà importante gestire molto bene le gomme, ma anche la lunghezza degli stint. Vedremo, perché ci saranno diversi fattori che andranno a incidere domani".