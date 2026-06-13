F1 | Leclerc: "Provo tanta vergogna per l'errore, potevo fare la pole. Neanche vincere basterebbe per scusarmi"

C’è molta amarezza nelle parole di Charles Leclerc al termine delle qualifiche di Barcellona, chiuse con un incidente e un decimo posto, perché questa volta la sensazione era davvero quella di poter puntare alla pole position. Un obiettivo che oggi è apparso più alla portata di quanto ci si aspettasse alla vigilia, ed è anche per questo che la delusione pesa ancora di più.

La Rossa si è presentata a Barcellona con un grosso pacchetto di novità e l’aspetto più interessante è che, paradossalmente, sui lunghi rettilinei la SF‑26 ha contenuto il tempo perso. Per riuscirci ha però dovuto giocare di strategia, ricorrendo al lift and coast prima delle staccate per risparmiare energia, lo stesso elemento che all’ultima curva è costato a Lewis Hamilton una pole che sembrava alla portata.

Sarebbero bastati 65 millesimi in più per partire davanti. Millesimi che Leclerc sentiva di avere nel piede e che invece non è riuscito a trasformare in pista, perché un incidente in curva 4 durante il primo tentativo del Q3 lo ha messo subito fuori gioco. Il monegasco non è riuscito nemmeno a registrare un tempo nella manche conclusiva, e questo lo costringerà a scattare dalla decima casella.

Charles Leclerc, Ferrari Foto di: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

La SF‑26 aggiornata si è dimostrata competitiva in tutte le curve, ma ce n’era una in particolare in cui Leclerc sentiva di poter alzare ulteriormente l’asticella già dal Q2, ossia curva 4, proprio quella in cui poi è finito a muro. Nel suo tentativo, infatti, il monegasco ha provato a portare molta più velocità in ingresso, arrivando a circa 8 km/h in più di velocità minima a centro curva. Una scelta aggressiva che, però, ha superato il limite.

Il problema è che in uscita è finito leggermente largo e, pur tornando sul gas quasi nello stesso momento del giro del Q2, trovandosi sulla parte più sporca della pista ha perso la vettura in due occasioni. Prima dell’incidente vero e proprio, infatti, la SF‑26 aveva già dato un primo avvertimento, ma Leclerc ha provato comunque a tenerla. Solo che, al secondo scompenso, non ha più avuto margine per recuperare la monoposto, finendo a muro in maniera anche piuttosto violenta.

“Il giro in Q2 era ottimo, penso che fossimo i più veloci in tutte le curve. Curva 4 era quella in cui avevo più difficoltà, ho lasciato i freni e ho portato tanta velocità in curva. Il che andava bene a centro curva, ma sono finito sulla parte sporca della pista e ho perso la vettura. Non ci sono scuse, è un errore”, ha raccontato Leclerc dopo le qualifiche.

Charles Leclerc, Ferrari Foto di: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Fortunatamente, nonostante l’impatto a oltre 180 km/h (complice la vicinanza delle barriere in quel punto) il monegasco non ha riportato conseguenze fisiche. A essere colpita più duramente è però la parte emotiva, perché Leclerc sente di aver davvero sprecato un’occasione in un weekend in cui la Ferrari era l’unica ad aver portato un pacchetto di aggiornamenti così importante.

“Sto bene. Provo solo vergogna a dover venire qui di fronte alle telecamere dopo un altro ‘cosa sarebbe potuto succedere se’. La scorsa settimana [a Monaco] è stato lo stesso, cosa sarebbe potuto succedere se non avessi avuto quel problema. Questo weekend è cosa sarebbe potuto succedere se non avessi fatto quell’errore”, ha aggiunto Leclerc.

“È un peccato non essere riuscito a mettere tutto insieme in quello che era stato un ottimo weekend fino ad ora. Il feeling è tornato. Sono ancora ottimista per domani, ma sarei dovuto partire più avanti, cosa che non accadrà per un mio errore. Mi vergogno e sono deluso per le persone che ci supportano, deve essere difficile seguirmi”.

Charles Leclerc, Ferrari Foto di: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

“Moralmente ho tantissima vergogna. Devo fare per forza fare queste interviste, quindi vengo a parlare, ma provo tanta vergogna. Sono stati weekend difficili gli ultimi per delle ragioni che conosco e arrivando in un weekend così, con tutte le modifiche abbiamo fatto, c’era tanta fiducia. Tra FP2 e FP3 sentivo che c’era quella fiducia. Penso che è stata dura continuare a seguirmi in questi weekend che sono stati piuttosto difficili, ma dopo una qualifica così non ho parole. Ho solo vergogna onestamente. Il potenziale per la pole c’era, il feeling c’era”.

Ora Leclerc sarà costretto a partire dalla decima posizione e, a meno di episodi particolari, risalire fino alla zona podio sarà estremamente complicato. Ma il suo pensiero, per ora, resta più ancorato a quanto accaduto oggi che a ciò che lo attende domani: “Per domani sono ottimista, posso rimontare. La vittoria sarebbe il minimo per scusarmi, ma neanche: anche se domani andasse bene, così non va bene. Provo vergogna”.