F1 | Anche Horner conferma Perez: "Con noi nel 2024"

Per Sergio Perez il tunnel imboccato a partire da Miami sembra non trovare alcuno sbocco. Il messicano, che ha l'opportunità di correre con la monoposto più prestazionale dell'anno - la Red Bull RB19 al pari di Max Verstappen - si trova surclassato dal compagno di squadra.

11 vittorie a 2 per il campione olandese. 138 punti di divario dopo 13 appuntamenti e un secondo posto nel Mondiale Piloti non così saldo. A tal proposito, seppure a Milton Keynes considerino soddisfacente l'attuale posizione di Perez, è però un dato di fatto vedere come Checo sia più vicino al terzo che a Verstappen, ormai certo di avere in tasca il terzo iride della carriera.

Eppure il sedile di Perez sembra essere più che saldo. L'infortunio occorso a Daniel Ricciardo nella giornata di venerdì a Zandvoort ha reso impossibile per Red Bull valutarne le prestazioni nel breve periodo. Inoltre, al di là dell'australiano, il team austro-britannico non ha piloti da poter lanciare che possano essere una valida alternativa a Perez.

Ecco perché prima Helmut Marko e poi Christian Horner si sono affrettati a confermare Perez per il 2024. Sergio ha sottoscritto un contratto pluriennale con il team nel corso della passata stagione. Ma si sa, i contratti sono fatti per essere stracciati, soprattutto se la parte che ha il coltello dalla parte del manico non è soddisfatta (basti pensare a quanto accaduto tra Daniel Ricciardo e la McLaren a metà della passata stagione).

Al termine del Gran Premio d'Olanda, Horner ha però voluto confermare Perez per la prossima stagione parlandone apertamente con la stampa.

"La situazione di Checo per il prossimo anno è chiara. E' un pilota di Red Bull Racing e abbiamo un accordo con lui", ha dichiarato il team principal della squadra che ha base a Milton Keynes.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB19 Photo by: Red Bull Content Pool

"A prescindere dagli accordi, siamo soddisfatti del lavoro che sta facendo. Avete visto la sua guida a Zandvoort. In gara è stato sfortunato con la penalità per aver infranto il limite di velocità in pit lane [penalità di 5"]. E' secondo nel Mondiale Piloti ed è l'unico pilota, oltre a Max [Verstappen] ad aver vinto gare quest'anno".

"E' facile prendersela con lui quando il barometro è così alto dalla parte di Max, ma Checo sarà un nostro pilota nel 2024".

Verstappen si trova in un momento di fiducia senza pari in Formula 1. I due titoli già portati a casa e la grande confidenza con la RB19 fanno sì che il binomio sia pressoché imbattibile. Ecco perché Red Bull valuta l'operato di Perez in maniera positiva. Secondo il team, in questo momento storico, è difficile - se non impossibile - scalfire lo stato di grazia che sta attraversando l'olandese.

"Max è in un periodo della carriera in cui è semplicemente intoccabile e non credo che ci sia nessun pilota sulla griglia in grado di fare quello che sta facendo con quella macchina. Essere il suo compagno di squadra è probabilmente, per certi versi, il lavoro più invidiabile da svolgere, perché il barometro è molto alto":

"Bisogna guardare alle prestazioni sulla tabella dei tempo e dei risultati. Se non ci fosse stato Max, Checo avrebbe vinto altre 4-5 gare. Quindi sta facendo il suo lavoro. Speriamo che riesca ad aumentare il suo bottino di vittorie prima della fine del Mondiale", ha concluso Horner.