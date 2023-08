F1 | Hamilton: "Strategia sbagliata, avrei potuto lottare con Max"

Il weekend di Lewis Hamilton è stato ricco di alti e bassi. Dopo un venerdì chiuso con grande fiducia in vista della giornata del sabato in cui non aveva nascosto di puntare quantomeno alle prime due file, le qualifiche lo hanno portato solamente a una tredicesima posizione, complice una mancanza di fiducia nella monoposto.

In gara è poi giunto un sesto posto in rimonta, ma la corsa del sette volte campione del mondo avrebbe potuto avere un esito migliore se Mercedes non avesse spinto per rimanere fuori nonostante l’asfalto bagnato. La pioggia è arrivata subito dopo lo spegnimento dei semafori, con i piloti della Stella tra quelli che sono rimasti più a lungo sulle slick nella speranza che la pista si asciugasse rapidamente. Decisione che si è rivelata sbagliata in quanto le condizioni del tracciato sono progressivamente peggiorate, tanto da spingere il passaggio alla mescola intermedia.

La rimonta di Hamilton dal fondo dello schieramento fino al sesto posto e il suo passo sia sull'asciutto che sul bagnato gli hanno fatto credere che avrebbe potuto sfidare Verstappen in testa con una strategia migliore: "In quelle condizioni, se avessimo fatto la scelta giusta, avevo il passo per sfidare i primi due", ha detto Hamilton a Sky Sports F1.

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, ai box Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

"Penso che avremmo potuto sfidare Max, se devo essere sincero. Soprattutto quando siamo arrivati all'asciutto, credo che il ritmo non fosse poi così lontano. Non dico che li avremmo battuti, ma credo che ci saremmo stati vicini".

Parlando separatamente con la stampa, tra cui Motorsport.com, Hamilton ha detto che la gara di domenica è stata una sorta di riscatto dopo aver sbagliato l'assetto della sua W14 venerdì sera con i propri ingegneri, aspetto che ha complicato notevolmente il sabato: "Sento che oggi sia stata una giornata di riscatto, nel senso che ieri [venerdì] è stato terribile, oggi siamo riusciti a mettere a punto la macchina un po' meglio e abbiamo sorpassato un po' di gente", ha detto Hamilton.

"Credo che oggi avessi il passo giusto. Ero al passo con Max in gara, eravamo solo fuori posizione. Sono partito 13°, a un certo punto ero ultimo, e sono riuscito a risalire fino al sesto posto, quindi sì, sono contento".

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, Lando Norris, McLaren MCL60 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Mentre Hamilton è riuscito a rimontare, la gara di Russell è stata ancora più complicata, tanto che a un certo punto il team ha montato la gomma hard, ben consapevole che avrebbe avuto bisogno di una gara caotica per tornare nelle posizioni valide per i punti. Infatti, inizialmente anche il lato del garage di Russell aveva preso la decisione sbagliata all'inizio, rimanendo fuori con le soft anche più a lungo di Hamilton.

Russell ha dichiarato che il suo team aveva informazioni "totalmente sbagliate" sul meteo, in quanto pensava che la pioggia alla partenza non sarebbe stata abbastanza persistente da giustificare una sosta alle intermedie. Inoltre, un contatto sul finale dopo la bandiera rossa lo ha portato a una foratura che lo ha messo definitivamente fuori gioco.