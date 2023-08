F1 2023 | Ecco gli orari TV di Sky e TV8 del GP d'Italia a Monza

Finalmente tocca a noi. Dopo il mancato Gran Premio dell'Emilia Romagna di Imola - cancellato a causa del maltempo che ha colpito la regione - Monza è pronta per ospitare il Gran Premio d'Italia, ultimo appuntamento europeo del Mondiale 2023 di Formula 1.

L'Autodromo Internazionale di Monza potrebbe essere teatro di un nuovo record: quello che potrebbe centrare Max Verstappen qualora riuscisse a vincere il gran premio, ossia diventare il pilota in grado di firmare più vittorie consecutive in una sola stagione di Formula 1.

A Zandvoort l'olandese ha colto il nono successo, pareggiando il record che ora gli appartiene, ma in coabitazione con Sebastian Vettel, un altro pilota che ha fatto la storia di Red Bull Racing. Ormai per la conquista del terzo titolo iridato da parte di Verstappen è solo questione di tempo. La curiosità si sposta verso i tanti record che potrà provare a battere in questa stagione per entrare ulteriormente nell'Olimpo della Formula 1.

Sergio Perez proverà invece a uscire dal tunnel oscuro in cui è entrato a Miami e da cui non è ancora uscito. La seconda posizione nel Mondiale Piloti è ancora nelle sue mani, ma il distacco dal compagno di squadra, 138 punti, è una fotografia precisa di come e quanto stia faticando pur avendo a disposizione la miglior macchina del lotto.

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, 2° posizione, con il suo trofeo Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Per la Ferrari, Monza dovrà essere non solo la gara di casa, ma soprattutto quella del riscatto dopo un weekend di Zandvoort a dir poco complesso. La presenza dei propri tifosi dovrà spronare il Cavallino Rampante, sperando poi che le SF-23 riescano ad adattarsi bene alla pista brianzola per poter dire la propria per una posizione sul podio.

Ma la lotta per essere la seconda forza della stagione proseguirà anche in Lombardia, perché Aston Martin è tornata a fare la voce grossa con il secondo posto colto da un Fernando Alonso strepitoso. Mercedes vorrà provare a rifarsi dopo aver gettato al vento una grande opportunità per rendere più salda la seconda posizione nel Mondiale Costruttori sulla pista di Zandvoort e McLaren proverà a confermare i passi avanti anche su una pista a basso carico aerodinamico.

Insomma, sebbene i titoli 2023 siano già ben indirizzati verso Milton Keynes e casa Verstappen, il Mondiale fornisce ancora spunti interessanti, per una stagione europea che sta per andare in archivio proprio con la gara più attesa dagli italiani.

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

GP d'Italia 2023: i numeri di Monza

Primo Gran Premio disputato: 1950

Lunghezza della pista: 5.793 metri

Numero di giri previsti: 53

Distanza di gara complessiva: 306.720 chilometri

Zone DRS: 2 (Settore 2 e 3)

Giro record: 1'21"046 (Rubens Barrichello, Ferrari, Ferrari F2004)

Lando Norris, McLaren MCL60, lotta con Zhou Guanyu, Alfa Romeo C43 Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

GP d'Italia 2023: i palinsesti televisivi

Palinsesto Sky (Dirette)

Venerdì 1 settembre

Prove Libere 1: ore 13:30 - 14:30

Prove Libere 2: ore 17:00 - 18:00

Sabato 2 settembre

Prove Libere 3: ore 12:30 - 13:30

Qualifiche: ore 16:00 - 17:00

Domenica 3 settembre

Gara: ore 15:00

Palinsesto TV8 (Dirette)

Sabato 2 settembre

Qualifiche: ore 16:00

Domenica 3 settembre

Gara: ore 15:00

Palinsesto Motorsport.com (Dirette LIVE)

Venerdì 1 settembre

Prove Libere 1: ore 13:00 - 14:40

Prove Libere 2: ore 16:30 - 18:10

Sabato 2 settembre

Prove Libere 3: ore 12:00 - 13:40

Qualifiche: ore 15:30 - 17:10

Domenica 3 settembre

Gara: ore 14:30

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1° posizione, festeggia all'arrivo al Parc Ferme Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images