F1 | Altro test per Antonelli: girerà a Barcellona con la W13

Prosegue il lavoro di preparazione di Adrea Kimi Antonelli su una monoposto di Formula 1, con l’italiano che la prossima settimana scenderà in pista a Barcellona. Come altri team, anche Mercedes ha messo a disposizione dei giovani talenti della sua accademia un programma di test privati volto a fargli accumulare esperienza su una vettura della massima serie.

Per Oscar Piastri fu un aspetto cruciale nel suo percorso di avvicinamento alla F1 e Mercedes vuole garantire al pilota italiano, su cui ha scommesso in maniera importante negli ultimi anni, le medesime opportunità in attesa che concluda la sua prima stagione in Formula 2. Non è un mistero che il nome di Antonelli sia sul taccuino di Toto Wolff come possibile sostituito di Lewis Hamilton per il 2025, uno dei motivi per il quale la stessa scuderia di Stoccarda non ha fretta di scegliere chi prenderà il posto del britannico. Tuttavia, è logico che sia necessario anche fornire i giusti strumenti per continuare il percorso di crescita.

Oltre al lavoro al simulatore di Brackley, Antonelli ha iniziato il suo programma di prove in pista a metà dello scorso aprile, quando ha testato una Mercedes W12 del 2021 nell’ambito dei test su monoposto che hanno almeno due stagioni alle spalle. Dopo di ciò si è passati a una doppia giornata a Imola, ma in quella occasione testò per la prima volta una vettura a effetto suolo, la prima del ciclo regolamentare che ha debuttato nel 2022, ovvero la ostica W13.

Andrea Kimi Antonelli con la Mercedes W13 a Imola lo scorso aprile Foto di: Davide Cavazza

Nel mese di maggio è seguita un’altra sessione di prove sul tracciato britannico di Silverstone, dove hanno preso parte anche Mick Schumacher e George Russell, i quali hanno però seguito programmi differenziati in giornate diverse. Anche per lo stesso Schumacher, che accompagna il lavoro del team al simulatore anche in alcuni weekend di gara nel corso della stagione, è fondamentale avere un raffronto tra le sensazioni della vettura virtuale con quella fisica direttamente in pista. Per questo, i team che ne hanno la possibilità, come ad esempio Ferrari e Alpine, pianificano delle sessioni apposite.

La novità è che, come confermato da Mercedes, sfruttando la pausa del campionato di Formula 2, che non seguirà la Formula 1 oltreoceano in Canada, Antonelli proseguirà il suo programma a Barcellona, dove la squadra di Brackley ha pianificato altri tre giorni di prove con la W13. Quello del Montmelò rappresenta un ottimo tracciato per valutare i progressi di un pilota, in quanto è tra i più completi dell’intero calendario.

È interessante notare come si stia procedendo per gradi. Da un tracciato con lunghi rettilinei, staccate importanti e tante zone di trazione come quello del Red Bull Ring, successivamente si è passati a Imola, dove vi sono anche un paio di curve veloci e tanti cambi di pendenza, a cui si aggiunge l'utilizzo dei cordoli. A ciò è seguito il test a Silverstone e, infine, quello della prossima settimana a Barcellona, dove sono presenti numerosi tratti impegnativi al alta velocità.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes W12

Come hanno già confermato i piloti che hanno debuttato negli ultimi anni nel mondiale, per un rookie le curve più rapide rappresentano la sfida più complessa, in quanto bisogna imparare a fidarsi del grip e del carico generato dalla vettura, così come in staccata, dove si avverte maggiormente la differenza rispetto alle categorie propedeutiche.

Per questo il circuito spagnolo rappresenta un’ottima opportunità non solo per verificare i progressi del pilota italiano negli ultimi mesi, ma anche per garantirgli la chance di provare e sentire la macchina nei curvoni ad alta percorrenza.