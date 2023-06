F1 | Alonso: "Sono soddisfatto, avevo totale fiducia nella vettura"

Il terzo posto ha un sapore a metà per Fernando Alonso, contento per aver ottenuto comunque un buon terzo posto, ma senza nascondere un pizzico di rammarico perché per pochi secondi è sfuggita una probabile prima fila, poi comunque ottenuta grazie alla penalità assegnata a Nico Hulkenberg.

Nel suo secondo tentativo in quella che è stata una Q3 bagnata, Alonso ha fatto segnare il settore centrale più veloce della sessione, con la concreta possibilità di superare Nico Hulkenberg e prendersi così il secondo posto appena conquistato dal tedesco della Haas. Tuttavia, l’incidente di Oscar Piastri in uscita di curva sette ha portato il direttore di gara ad esporre la bandiera rossa proprio qualche secondo prima che il portacolori della Aston Martin potesse concludere il suo giro, quando si trovava in uscita dall’ultima chicane.

"Siamo stati sfortunati in generale con le bandiere rosse oggi e anche in Q1 - penso che ci sarebbe voluto un secondo per arrivare sulla linea a scacchi ma la bandiera rossa è arrivata proprio in quel momento”, ha spiegato Alonso sottolineando come un destino simile gli era già capitato in Q1, quando non gli era stato permesso di finire il giro a causa della bandiera rossa per il problema tecnico accusato sulla vettura di Zhou Guanyu.

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, saluta i tifosi dopo le qualifiche Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

“In Q3, credo che abbiamo mancato la prima fila per soli quattro secondi. Sono estremamente felice [di essere terzo] perché è stata una qualifica molto complessa da completare e c'è stato bisogno di una comunicazione costante con la squadra".

"A volte si sentono delle cose sulla macchina, ma poi in TV o nella pit lane ci sono idee diverse. Quindi è necessario un feedback con l'ingegnere e il pilota. È stata una giornata difficile, ma abbiamo una forte possibilità [domenica] di ottenere molti punti, quindi ora sono contento", ha aggiunto l’asturiano, che ha così l’opportunità di riscattarsi dopo un weekend in ombra in Spagna.

Già l’anno scorso Alonso era stato in grado di conquistare la seconda posizione sul giro secco in Canada, anche in quel caso in condizioni da bagnato. Tuttavia, in un anno lo scenario si è completamente modificato: se la performance del 2022 era sembrata più un exploit, nel 2023 ci aspettava di poter vedere lo spagnolo nelle primissime file.

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Un elemento che Alonso ha voluto sottolineare risiede nel fatto che il garage della Aston Martin fosse più distante dalla fine della pit lane, motivo per il quale era più complesso uscire per primi dopo una bandiera rossa o all’inizio di una manche.

"Soprattutto quest'anno, le condizioni cambiavano molto e posizionarsi alla fine della corsia dei box con le prime due vetture, credo che abbia aiutato. Penso che in questo fine settimana, ad esempio, ci siamo trovati nel lato sbagliato della pit lane, mentre a volte abbiamo approfittato del fatto di essere in una posizione differente”.

"Quindi, tutti questi dettagli possono fare la differenza quando le condizioni cambiano così tanto. Ma credo che la fiducia nella vettura sia la chiave, e io ne ho avuta molta sia quest'anno che l'anno scorso".