F1 | Sainz penalizzato con 3 posizioni in griglia per impeding

La penalizzazione era nell'aria, ma nella tarda nottata italiana è arrivata puntuale e per la Ferrari piove sul bagnato. Carlos Sainz Jr. è stato penalizzato per aver ostacolato Pierre Gasly nel corso della Q1 delle Qualifiche del Gran Premio del Canada.

I commissari sportivi, che in questo fine settimana sono Garry Connelly, Mathieu Remmerie, Marcel Demers ed Enrique Bernoldi, dopo aver ascoltato Sainz, Gasly e i rappresentanti dei rispettivi team (Ferrari e Alpine), e aver studiato approfonditamente immagini, tempi e prove fornite dalle camera car delle due monoposto, hanno inflitto 3 posizioni in griglia al madrileno della Ferrari da scontare nella prima gara di Formula 1 a cui prenderà parte.

Ciò significa che, salvo colpi di scena clamorosi, domani Sainz non partirà dall'ottavo posto in griglia, ottenuto al termine delle Qualifiche, bensì dall'11esima casella dello schieramento.

Carlos Sainz, Ferrari SF-23 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Grazie a questa sanzione, Oscar Piastri passa dalla nona all'ottava casella della griglia di partenza del gran premio di domani. Alexander Albon, invece, passerà dalla decima alla nona. Trarrà vantaggio da questa decisione dei commissari anche Charles Leclerc: il monegasco, eliminato in Q2 a causa di una serie di errori imputabili a lui stesso e al team, passerà dall'11esimo posto al decimo, recuperando così una fila.

Per la Ferrari, invece, si tratta di un'altra pessima notizia, perché rende ancora più deludente il già brutto risultato di questo pomeriggio canadese. Ora entrambe le Ferrari dovranno mettere in piedi una rimonta importante non tanto per entrare in zona punti, quanto per agguantare quelle posizioni che, dopo le promettenti libere del venerdì, sembravano ampiamente alla loro portata.

Tornando alla sanzione comminata a Sainz, i commissari hanno ritenuto l'impeding di Carlos nei confronti di Pierre Gasly non necessario. Dunque penalizzabile con 3 posizioni in griglia. Sainz ha dichiarato di essere stato sorpreso dal sorpasso effettuato dalla AlphaTauri di Yuki Tsunoda ai suoi danni, avvenuto alla Curva 13. Per questo il madrileno ha accelerato in ritardo per iniziare il suo giro veloce.

Gasly, dal canto suo, ha affermato che Sainz avrebbe potuto accelerare molto prima rispetto a quando e dove lo ha fatto. La telemetria ha dimostrato come le velocità della Ferrari numero 55 e l'Alpine numero 10 fossero estremamente differenti e, sebbene Sainz possa essere stato realmente sorpreso da Tsunoda, sia stato comunque autore di un impeding non necessario nei confronti di Gasly.