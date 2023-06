F1 | Allison: "Il segreto Red Bull non è nel design delle pance"

L'inizio della nuova era dell'effetto suolo in F1 ha visto alcune interessanti variazioni alle pance, con la Red Bull che ha adottato il cosiddetto design downwash che spinge i flussi verso il basso.

Altri team, come la Ferrari, hanno adottato la soluzione con una rientranza in-wash, mentre inizialmente la Mercedes aveva scelto il concetto zeropod, con fiancate ridotte al minimo.

Tuttavia, man mano che i team hanno compreso meglio ciò che era necessario per ottenere le migliori prestazioni dall'attuale set regolamentare, così come quale fosse la via che garantisse un il miglior potenziale di sviluppo, l'idea di downwash si è trasformata in quella vincente. Per questo, sia la Ferrari che la Mercedes hanno deciso di rivedere in maniera profonda le proprie vetture, spostato i loro progetti verso la direzione indicata dalla Red Bull.

La Mercedes ha aggiornato i suoi sidepods al Gran Premio di Monaco Foto di: Erik Junius

Nonostante questi progressi e una generale convergenza sull'idea progettuale della squadra di Milton Keynes, Allison ritiene che sia sbagliato suggerire che le pance siano un fattore chiave per spiegare le prestazioni dei team, soprattutto perché in realtà tutti i team stanno effettivamente cercando di replicare l'idea del "downwash".

"Sarei sorpreso se ci fosse una fiancata sulla griglia che non sia un pancia che accentua l'effetto downwash. Sono state così per anni, e sospetto che rimarranno così anche per alcuni anni", ha spiegato il direttore tecnico della Mercedes.

"Continuerei a suggerire che il motivo per cui la Red Bull sta vincendo non sta nei dettagli delle sue fiancate e ciò non spiega nemmeno perché Mercedes sia migliorata dopo l'ultimo aggiornamento. Non è nemmeno particolarmente legato al design delle pance. Non sono una caratteristica così importante".

Aston Martin AMR23, dettaglio dei sidepod Photo by: Uncredited

Sebbene l'impatto complessivo del design delle fiancate sia molto inferiore a quello dei piani, il direttore tecnico di Aston Martin Dan Fallows suggerisce che sono fondamentali per garantire un pacchetto efficace.

"Non c'è dubbio che le pance siano essenzialmente elementi di regolazione del flusso. Sono elementi che gestiscono il flusso verso la parte posteriore della vettura, ma aiutano anche a far funzionare il fondo", ha detto Fallows, la cui squadra ha portato avanti l'idea di uno scivolo molto pronunciato nella parte interna.

"La filosofia che abbiamo adottato, e che ora sta trovando un'adozione più ampia in tutta la griglia, è ovviamente qualcosa che aiuta anche a far funzionare il fondo. Anche se di per sé il miglioramento delle prestazioni delle fiancate non è così importante, aiuta a far funzionare tutto il resto. Quindi è una caratteristica importante della vettura", ha aggiunto il direttore tecnico dell'Aston Martin.