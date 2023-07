F1 | A Spa torna il problema della visibilità con la pioggia

La giornata Sprint del Gran Premio del Belgio andata in scena ieri ha riportato all'attenzione il tema della visibilità con la pioggia. Sia la Sprint Shootout che la Sprint Race si sono tenute con asfalto bagnato, ma è stata la gara a fornire gli spunti più interessanti proprio legati alla possibilità o meno di vedere davanti a sé.

Diversi piloti al termine della gara si sono lamentati di non poter vedere quasi nulla durante la bagarre della Sprint Race. I problemi principali sono sorti per i piloti di centro gruppo, con tante monoposto davanti a sollevare una grande quantità d'acqua vaporizzata che ha creato una sorta di muro praticamente impossibile da oltrepassare con la vista.

"Ero in quarta marcia lungo il rettilineo [del Kemmel], nemmeno a tutto gas, e non riuscivo a vedere la luce rossa di Russell che era davanti a me", ha dichiarato Daniel Ricciardo a Motorsport.com. "Alla fine, ovviamente, sono contento di aver portato a termine la gara. Penso che tutti siano al sicuro, ma la visibilità... Beh, è un peccato".

"E' da anni che corro a Spa, ma non la ricordavo così. Ovviamente negli ultimi anni è stato brutto, ma 5, 10 anni fa abbiamo corso in questa situazione. Vogliamo correre, perché anche il bagnato è divertente. Ma onestamente credo che dal display del volante si colga bene il problema di visibilità. Quando superiamo la quarta marcia ci ritroviamo così [incrocia le dita]".

Secondo Nico Hulkenberg, l'effetto spray dell'acqua è peggiorato dopo il passaggio alle vetture a effetto suolo, dunque a partire dalla passata stagione.

"Direi che queste vetture a effetto suolo hanno peggiorato la situazione. .Non mi era mai capitato che la situazione fosse così grave. Si tratta di tirare a indovinare, di sperare e cercare le luci lampeggianti dei piloti che ti stanno davanti. Ma a un certo punto lo spruzzo delle vetture che ti precedono diventa così intenso e denso che si perde la visibilità. Quindi non è il massimo".

Secondo Esteban Ocon, la FIA ha fatto la scelta giusta attendendo che la pioggia diminuisse prima di prendere il via. Ma l'effetto spray in pista è stato comunque estremo una volta iniziata la gara nonostante l'asfalto fosse già pronto per l'utilizzo delle Intermedie.

"E' stato molto, molto brutto. Ma sono contento che la FIA si sia presa il tempo necessario per eliminare il più possibile l'acqua. Anche quando siamo ripartiti la situazione era migliore, ma era comunque piuttosto estrema".

"Penso che le scelte fatte dalla FIA siano state di buon senso, date le circostanze. Si doveva partire, ma è stato giusto farlo nella maniera scelta".

Il presidente della GPDA, George Russell, pensa che il problema degli spruzzi sia peggiore a Spa-Francorchamps rispetto ad altre piste del Mondiale.

"Penso che la FIA abbia fatto un buon lavoro, date le circostanze. Sono condizioni molto impegnative e incredibilmente pericolose. Si va a 300 km/h sul rettilineo e non si riesce a vedere 50 metri davanti a sé".

"La situazione sembra particolarmente grave a Spa. Non so se sia l'umidità, gli alberi o altro. Ma lo spray sembra non disperdersi e sembra di guidare all'interno di una nuvola".

"Mi è sembrato che i 4 giri dietro la Safety Car non ci abbiano offerto molto. Forse una soluzione per il futuro potrebbe essere quella di permetterci di fare 2-3-4 giri a piena velocità e poi far uscire la Safety Car per ricompattare il gruppo e ripartire, perché dopo due giri le cose andavano meglio".

Anche Max Verstappen ha parlato delle condizioni della pista e dell'effetto spray, ma la sua opinione è condizionata dal fatto di trovarsi in testa o, al massimo, al secondo posto. Quindi in condizioni molto più favorevoli dei piloti che hanno parlato prima di lui.

"Tutto dipende dalla posizione in cui ci si trova in gara. Noi volevamo passare subito alle gomme Intermedie. Le condizioni della pista erano assolutamente buone, l'unica cosa è che non si vede nulla se sei in mezzo al gruppo. Ecco perché penso che alcuni piloti dicano: 'No, non ci sono ancora le condizioni per correre'. Naturalmente lo capisco perfettamente. Se qualcuno si gira davanti a te, non puoi vedere dove sta andando".