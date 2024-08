F1 | Ecco come il paracadutismo tiene in forma Mick Schumacher

L'atteggiamento di Mick Schumacher cambia nel momento in cui colgo una delle sue risposte alla mia domanda. Gli ho chiesto come trascorre il suo tempo libero e tra le solite risposte legate all'andare in palestra e in bicicletta, c'è stata un'attività extracurricolare che ha attirato la mia attenzione. "Mi piace anche il paracadutismo", mi ha detto con disinvoltura mentre chiacchieravamo durante il Gran Premio del Canada.

Schumacher ha minimizzato il termine "mi piace", stando a come ha continuato a spiegare quanto lanciarsi dagli aerei faccia parte della sua vita.

L'ex pilota della Haas, che spera ancora di tornare in Formula 1, ha raccontato con entusiasmo il suo hobby a Motorsport.com: "Il mio primo lancio con il paracadute, se ricordo bene, l'ho fatto a otto o nove anni. Ovviamente si trattava di un lancio in tandem. In pratica, salendo, non mi piaceva molto, ma poi mia sorella l'ha fatto e mi sono detto: 'Dannazione, se l'ha fatto mia sorella, ora devo farlo anche io'".

"Così mi sono buttato con gli occhi chiusi, ma mi è piaciuto così tanto che sono risalito subito. Quando sono stato abbastanza grande, ho iniziato a saltare da solo, all'età di 16 anni. Ora ho un'esperienza di 1.600 salti e ho una licenza".

Schumacher dice che il suo passatempo adrenalinico, che piace anche a Lewis Hamilton, con il quale ha avuto modo di fare anche qualche lancio, gli permette anche di migliorare la sua preparazione come pilota.

Mick Schumacher, Reserve Driver, Mercedes-AMG F1 Team Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Spiega: "Per me non è solo un'opportunità per conoscere meglio il mio corpo, ma è anche un'occasione per capire cosa fanno i piedi, le mani, il corpo, la testa e gli occhi. Ti dà un'idea di cosa fare in gara, ma ti dà anche una conoscenza del meteo e dei venti".

"A volte si viene spinti in una posizione particolare e si deve agire rapidamente, cosa che sapevo fare grazie alle corse, ma è utile sottolinearlo di volta in volta, soprattutto quando non si ha alcuna sicurezza intorno a sé, come su un'auto da corsa. Mi piace farlo perché era una cosa che condividevo con mio padre".

Dopo un periodo frustrante alla Haas, Schumacher si ritrova ora a vestire i panni di pilota di riserva della Mercedes e partecipa al Campionato del Mondo Endurance con la Alpine.

La sua performance alla 24 Ore di Le Mans di quest'anno è stata interrotta perché entrambe le hypercar Alpine hanno avuto problemi al motore dopo appena sei ore e sono state costrette al ritiro. Ciononostante, afferma che l'esperienza con un'altra squadra e le gare nel WEC gli stanno permettendo di diventare un pilota più completo.

Spera che il periodo trascorso con l'Alpine e la collaborazione con Mercedes gli permettano di trovare una strada per tornare in F1 dopo due sole stagioni in fondo alla griglia con la Haas, nelle quali non ha avuto la possibilità di impressionare.

Sostenendo di avere ancora molto da dimostrare e di voler mettere a tacere i suoi detrattori, ha aggiunto: "Lavorare con Alpine è un'opportunità per un team sulla griglia di F1 di conoscermi meglio. Mi permette di essere un pilota più completo e di provare diverse discipline, perché potrebbe darmi maggiori possibilità, anche se si tratta di un 1% in più. Potrebbe aiutarmi".

#36 Alpine Endurance Team Alpine A424: Nicolas Lapierre, Mick Schumacher, Matthieu Vaxiviere Photo by: Marc Fleury

"Con il mio background, sarei in grado di apportare valore ad una squadra. Bisogna attraversare momenti difficili per dimostrare di che pasta si è fatti, ma io posso entrare nel paddock ed avere ancora un sorriso ed essere motivato".

"Continuerò a provarci finché non ci riuscirò e non vedo alcun motivo per arrendermi. Il mio obiettivo è tornare in F1, è il mio sogno fin dall'infanzia e non intendo rinunciarvi".

"Ho ancora molto da dimostrare. Molte persone che mi conoscono lo hanno visto nelle categorie addestrative, ma chi mi conosce solo per quello che ho fatto alla Haas non lo ha visto. Voglio dimostrare che il loro giudizio su di me è sbagliato".

"Non credo di dover consegnare un curriculum, la gente ha visto quello che ho fatto. Ma quello che non si sa è come lavoro internamente, perché questo viene tenuto dietro le quinte. Se la gente sapesse quanto lavoro duramente, si farebbe un'idea diversa".