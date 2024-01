Lutto: è morto René Metge tre volte vincitore della Dakar

Il mondo dei rally raid è in lutto. È morto mercoledì 3 gennaio René Metge, pilota vincitore di tre edizioni della Parigi-Dakar. Il transalpino aveva 82 anni e stava seguendo l’organizzazione dell’Africa Eco Race, la gara che aveva ideato e curato per riportare il continente africano ai vertici dei Cross-Country Rallies.

Pilota eclettico, come molti conduttori transalpini, René si era messo in luce nelle gare turismo e poi era diventato uno dei protagonisti delle gare Endurance, prendendo parte anche alla 24 Ore di Le Mans, ma è stato con le quattordici edizioni della Dakar che ha trovato la grande notorietà. Riconosciuto amico di Thierry Sabine, l’ideatore della maratona africana, aveva partecipato all’edizione del 1979 con la Range Rover divisa con Christophe Neveu. Un debutto poco fortunato perché concluso con un ritiro.

L’anno successivo era passato ai camion e con un Leyland Marathon aveva concluso al settimo posto di classe. Aveva ripetuto l’esperienza con i bisonti della strada nel 1994 conmpletando il percorso fino al Lago Rosa in sesta posizione con il mezzo diviso insieme a Pascal Serre e Livio Diamante. In mezzo c’erano state le tre vittorie assolute nelle auto: la prima nel 1981 con la Range Rover condivisa con Bernard Giroux a cui hanno fatto seguito le due affermazioni con la Porsche ufficiale.

Photo by: Red Bull Content Pool Johnny Hallyday, Hubert Auriol e René Metge alla Dakar del 2002

Nel 1984 Metge si era imposto con la 911 navigata da Dominique Lemoine, mentre nel 1986 aveva bissato con la 959, la vettura a trazione integrale che la Casa di Stoccarda aveva sviluppato apposta per vincere la Dakar.

Dopo la tragica scomparsa di Thierry Sabine nell’incidente d’elicottero nel 1986, il padre di Thierry aveva chiesto proprio la collaborazione di René per dare continuità alla massacrante gara africana: Metge era nell’organizzazione delle edizioni 1987 e 88 e al primo anno era anche stato direttore di gara, maturando un’esperienza che lo aveva poi portato a lanciare anche altri raid come la Parigi-Pechino e in seconda battuta l’Africa Eco Race, nata grazie alla cooperazione con Hubert Auriol e Jean-Louis Schlesser, visto che la Dakar era intanto emigrata prima in America Larina e poi in Arabia Saudita.

Da co-pilota aveva seguito alla Dakar sia Patrick Tambay che il cantante Johnny Halliday. L’ultima presenza era stata nel 2007 come navigatore di Yvan Muller su un Buggy Dessaude. Come ultima volontà Metge ha chiesto di essere sepolto dopo la fine dell’Africa Eco Race per dare modo a tutti gli amici di partecipare alle sue esequie.