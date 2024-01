Dakar | Sainz: "Audi vettura vincente, ma difficile da gestire"

La 46° edizione della Dakar inizierà il 5 gennaio 2024 e si preannuncia una gara molto dura con molti rivali, soprattutto per Carlos Sainz, che cerca il suo quarto trofeo Touareg. Lo spagnolo ha partecipato all'evento di presentazione della gara che si svolge nel deserto dell'Arabia Saudita e ha assicurato che la sua Audi è una "macchina vincente", anche se ci sono cose che possono andare in modo "non ideale".

Il tre volte vincitore dell'evento spera di ottenere una buona prestazione con la sua RS Q e-tron, e ha detto che cercherà di ottenere il massimo in ogni aspetto con la fiducia che ha prima di lanciarsi nel deserto saudita per le prime tappe: "Penso che, come abbiamo detto tutti l'anno scorso, si tratta di vedere come migliorare la macchina. Abbiamo cercato il massimo in ogni singola cosa, è stato un anno difficile, ma siamo fiduciosi che la squadra possa fare una buona Dakar".

Alla domanda se la sua vettura sia una delle favorite, Carlos Sainz ha risposto: "È una vettura vincente, direi che lo è, ma ci sono molte cose che possono andare, diciamo, non nel modo ideale. E' una vettura molto difficile da gestire. Credo che abbia più valore quello che abbiamo fatto anni fa, mettendo tutto insieme con questa tecnologia, siamo stati coraggiosi, e non è facile vincere la Dakar con questa macchina".

Il madrileno è anche consapevole che ci sarà molta competizione tra tutti i concorrenti, ma ha sottolineato alcune delle chiavi da tenere a mente per cercare di riportare il trofeo Touaerg in Spagna: "Penso che ci siano piloti fantastici, tutti stanno migliorando e non è facile vincere con questi avversari. Penso che non si debbano commettere errori, o meno degli altri. Ci saranno giorni difficili, ma bisogna avere ritmo in quei momenti complicati e cercare di non avere quei giorni complicati".