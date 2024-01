Dakar | Ecco com’è il viaggio per l’Arabia Saudita

Viaggiare fino al Rally Dakar potrebbe essere tanto semplice come andare all’aeroporto più vicino, salire su un aereo e atterrare in Arabia Saudita. Ma dietro tutto ciò c’è molto di più. I giornalisti devono lasciare pronti diversi pezzi affinché i propri lettori possano avere tutte le informazioni di preview della gara più dura del mondo, e questo porta ad andare “a tutto gas” da molto presto.

Dopo questo, è il momento di effettuare gli ultimi acquisti in un negozio sportivo per non dimenticarsi il proprio sacco a pelo, si potrebbero dover sopportare temperature molto basse, torce o qualsiasi altro oggetto utile nei giorni e nelle notti nel deserto saudita. Tuttavia, la parte più difficile viene dopo, quando tutto deve entrare in una valigia che non superi i 30 kg, che inizialmente sembrano molti, ma tenendo in considerazione le tre settimane fuori casa, far entrare tutto diventa una bella sfida.

Dopo aver contato il numero di maglie, pantaloni, biancheria e altri capi d’abbigliamento, servono un po’ di spinte e di forza per chiudere la valigia. Poi è il momento di entrare in modalità viaggio. La maggior parte degli europei prende un aereo noleggiato dall'organizzazione da punti specifici, come Parigi, ma nel caso dei latinoamericani, devono prima fare uno scalo per salire sull'aereo successivo quindi i tempi di volo e di attesa aumentano.

Quando tutto sembra finire, arriva la burocrazia, ovvero i visti e i permessi di lavoro per entrare in un paese così lontano e sconosciuto come l’Arabia Saudita, dove si deve chiedere tutto con largo anticipo. Arrivati all’aeroporto, è il momento di imbarcare tutte le valigie, tenda da campeggio inclusa, e tenere lo zaino in cui di solito si tiene il computer da usare durante il volo, che dura circa sei ore, per passare il tempo.

In aria abbandoniamo qualsiasi tipo di connessione, con la speranza che all’atterraggio ci sia un negozio di STC, la compagnia telefonica saudita per eccellenza, perché i dati mobili sono molto desiderati appena si atterra. Tuttavia, in aria si ha il tempo di prendersi un respiro. Vengono offerti cibo e bevande per ricaricare le batterie come si deve, prima di affrontare le dure e infinite giornate lavorative al Rally Dakar.

Su questi voli è facile incontrare piloti e colleghi che non vedono l'ora di iniziare la gara, ma la cosa più importante è aver fatto i compiti a casa prima di dover aspettare di nuovo le lente procedure di visto dell'Arabia Saudita. Una volta a terra, bisogna aspettare in code chilometriche (si sta anche un'ora in piedi) per farsi timbrare il passaporto da un ufficiale militare affinché tutto sia legale, e poi bisogna prendere la pesante valigia. Da lì ci si dirige al bus che trasporta tutti al bivacco più vicino, nel caso dell'edizione 2024, Al-Ula, anche se in altre occasioni il viaggio è stato più lungo, con più di un'ora di cammino.

Una volta arrivati al bivacco, è d'obbligo una sosta alla piccola stazione di verifica e accreditamento, dove gli organizzatori consegnano tutti i documenti necessari prima di iniziare il lavoro. E quando tutto sembra finito, è il momento di trascinare quella valigia di quasi 30 chili, carica di zaino e tenda, fino all'area di campeggio, in mezzo alla sabbia e alle rocce.

Con un breve momento a disposizione per allestire la "suite" dove tutti pernotteranno negli accampamenti improvvisati, è il momento di una cena veloce che varia a seconda della giornata, anche se c'è sempre l'opzione di un piatto di pasta al pomodoro, per recuperare le forze e finalmente riposare dopo uno o due giorni di faticoso viaggio verso l'Arabia Saudita.

Ora ci attende un evento emozionante in cui centinaia di piloti sognano di conquistare la vittoria e mettere il trofeo Touareg nella loro bacheca, ma avranno la stessa difficoltà dei giornalisti a completare i quasi 5.000 chilometri di tappe cronometrate.