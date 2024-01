Dakar | Montanari: "Castera ha alzato l'asticella quest'anno"

Nel tradizionale briefing delle 19 con tutti i piloti, il Direttore della Dakar David Castera ha ricordato che questa sarà l’edizione più dura da quando si corre in Arabia con tappe lunghe e stremanti. Le difficoltà, infatti non sono mancate e dopo gli oltre 300 km di pietraia della prima speciale, oggi i concorrenti hanno affrontato 470 km di piste velocissime. Domani, l’asticella si alzerà ancora con i piloti che affronteranno la prima tappa marathon (senza team di assistenza) ad Al Salamiya.

Per il team Fantic Racing è stata un’altra giornata positiva. La sveglia è suonata al bivacco alle 5:00 con la prima moto che partiva intorno alle 6:30.

“E’ stata una tappa molto impegnativa e lunghissima: 470 di prova speciale!! All’inizio abbiamo affrontato 30 km di dune, i restanti erano pistoni molto veloci. E’ andata bene e anche la moto ha funzionato bene. Rispetto alla scorsa edizione, quest’anno Castera ha alzato l’asticella. Basti pensare che domani ci sarà già la prima tappa marathon, per cui ci prepariamo per passare la notte in tenda nel bivacco di Al Salamiya senza il team di assistenza”, ha dichiarato Tommaso Montanari, 35°.

Photo by: Fantic Racing Jeremy Miroir, Fantic Racing

“E’ stata una speciale molto veloce con tanti chilometri di piste rapide su plateaux infiniti. C’era tanta polvere, per fortuna poche pietre, invece mi sono piaciute le dune all’inizio. Anche la navigazione è stata più semplice rispetto al primo giorno”, ha commentato Jeremy Miroir, 38°.

“Cresciuta a pane e enduro, mi trovo meglio sul terreno duro e roccioso rispetto alla sabbia, ma oggi sono stata piacevolmente sorpresa dalle dune. Mi sono divertita molto anche se ho trovato molta polvere soprattutto nel tratto in cui ci siamo mescolati con le macchine e questo mi ha rallentato. E’ stata comunque una tappa molto lunga, sei ore soltanto per la prova speciale che richiede al massima attenzione”, ha raccontato Jane Daniels, 70°.