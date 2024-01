Dakar | Al-Attiyah affonda: "Sterzo KO. Ora aiuterò Loeb"

Non è stato il migliore dei giorni per Nasser Al Attiyah nella 46ª edizione del Rally Dakar, dato che il pilota del Qatar ha quasi matematicamente detto addio alle sue possibilità di vittoria. Con la sua auto, il campione del mondo in carica e campione uscente nel deserto saudita, si è avventurato nella Tappa 48 Ore, quella che ha portato tutti i partecipanti a sfidare le dune per due giorni interi e a completare i 549 chilometri cronometrati per raggiungere Shubaytah.

Aprendo il tracciato, e soffrendo molto per questo motivo, il pilota della Prodrive ha perso molto terreno nei confronti di Carlos Sainz che stava puntando alla testa della classifica generale, che è arrivata con l'incidente di Yazeed Al Rajhi. Tuttavia, tutto è cambiato al chilometro 530, dove è stato fermato dopo più di due ore a causa di un problema meccanico al suo veicolo, uno dei grandi mali della Hunter.

"Non è stata una buona giornata", ha riconosciuto Nasser Al Attiyah. "Abbiamo rotto un cuscinetto dello sterzo a 50 chilometri dall'arrivo e abbiamo dovuto aspettare l'assistenza per ripararlo. È un peccato, perché avevamo fatto una buona prova speciale nonostante ieri fossimo partiti in testa. In ogni caso, continueremo e vedremo cosa possiamo fare".

Photo by: A.S.O. #200 Nasser Racing Prodrive Hunter: Nasser Al-Attiyah, Mathieu Baumel

Inoltre, il qatariota ha tenuto fede ad alcune parole pronunciate qualche giorno fa, in cui riconosceva che avrebbe aiutato il suo compagno di squadra, Sébastien Loeb, se avesse avuto la possibilità di vincere il suo primo trofeo Touareg, nel caso in cui non fosse riuscito a tenere testa agli altri, soprattutto a Carlos Sainz, che è il leader della classifica generale: "L'idea è di aiutare Seb [Loeb] a vincere la Dakar. Farò tutto il possibile perché ciò accada".

Carlos Sainz è riuscito ad aprire un gap di venti minuti sul suo compagno di squadra Mattias Ekstrom, mentre è quasi mezz'ora rispetto al francese del Bahrain Raid Xtreme. Dal canto suo, Nasser Al Attiyah è a due ore e quaranta minuti dalla migliore Audi, quindi sarà un miracolo se riuscirà a rimontare.