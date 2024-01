Dakar | Sainz: "Abbiamo un approccio umile, siamo sopravvissuti"

La temuta Tappa delle 48 Ore della Dakar 2024 doveva preparare grandi sorprese, come il "KO" tecnico di un Nasser Al Attiyah che è rimasto in panne per ore tra le dune dell'Empty Quarter, con il risultato che le sue possibilità di vincere il suo sesto trofeo Touareg sono andate in fumo. Tutto sorride invece a Carlos Sainz che, nonostante non abbia vinto la prova speciale di 549 chilometri, si è piazzato al secondo posto e mantiene la testa della classifica generale.

Lo spagnolo si è presentato all'inizio della tappa con la possibilità di colmare il divario dall'allora leader, Yazeed Al Rajhi, ma con l'incidente il saudita è uscito di scena, cedendo immediatamente il comando al pilota dell'Audi. Con calma e compostezza, il tre volte vincitore dell'evento ha attraversato le dune del più grande deserto sabbioso del pianeta e ha accumulato venti minuti di vantaggio sul leader della classifica generale, Mattias Ekstroem.

Photo by: Audi Communications Motorsport #204 Team Audi Sport Audi RS Q e-tron E2: Carlos Sainz Sr, Lucas Cruz

Pertanto, lo spagnolo non poteva che avere parole di felicità dopo la prima parte di questo evento in Arabia Saudita, anche se è consapevole che non tutto è stato deciso: "È stata una prova speciale difficile, ma siamo sopravvissuti. Abbiamo raggiunto il giorno di riposo in testa, che è un buon bilancio della prima settimana, e ora dobbiamo continuare ad andare avanti, come abbiamo iniziato, giorno per giorno con umiltà, e cercando di continuare a superare le tappe senza grandi errori, per vedere cosa succede".

La cosa migliore per Carlos Sainz sono state le oltre due ore perse dal qatariota, e sebbene abbia un margine sul compagno di squadra svedese, non deve trascurare Sébastien Loeb, che ha ottenuto la sua 25ª vittoria di tappa nella storia del Rally Dakar, diventando così il settimo pilota, a pari merito con Hiroshi Masuoka. Il francese è a poco meno di mezz'ora dal leader nella classifica generale, il che rende i tre possibili candidati a conquistare il diritto di essere il prossimo vincitore di questa edizione della Dakar.