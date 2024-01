Dakar | Auto, Tappa 6B: Sainz nuovo leader. Al-Attiyah, che guaio

Com'era prevedibile, la Tappa di 48 Ore della Dakar 2024 ha letteralmente ridisegnato la classifica generale dell'evento. Il percorso di oltre 600 chilometri disegnato nell'Empty Quarter, fatto completamente da dune di sabbia, ha scritto due nomi ben precisi. Il primo, quello del vincitore della tappa, è a sorpresa Sébastien Loeb. Il secondo, nuovo leader della classifica generale, è Carlos Sainz.

Loeb, ripartito oggi dopo essere stato l'unico in grado di seguire con una certa costanza Sainz nella prima parte - quella più lunga - della Tappa 6, ha cambiato marcia nella giornata odierna ed è riuscito a battere per un paio di minuti l'alfiere di Audi Sport, che ieri aveva concluso virtualmente al comando la classifica parziale di tappa pur con alcuni dei protagonisti sfalsati nei 7 bivacchi allestiti dall'organizzazione.

Il pilota del team Bahrain Raid Xtreme, al volante della prima Hunter realizzata dalla Prodrive, si è tolto la soddisfazione di vincere la seconda tappa in questa Dakar, recuperando diverse posizioni nella classifica generale e diventando il primo inseguitore delle Audi RS Q e-tron.

A tal proposito, Sainz, sebbene abbia perso la vittoria di tappa, è arrivato al bivacco odierno da nuovo leader della classifica generale. La strategia messa in piedi due giorni fa - perdere diversi minuti per poi avere una posizione di partenza migliore nella Tappa di 48 Ore - ha pagato dividendi e lui è stato perfetto a sfruttare al massimo una situazione rivelatasi favorevole.

La sua grande esperienza, unita alle doti e al talento mai tramontate, lo ha portato di nuovo davanti a tutti dopo una tappa in cui i principali rivali sono stati costretti a dare forfait (Yazeed Al Rajhi dopo pochi chilometri nella giornata di ieri) o a perdere quasi tre ore per via di un guasto meccanico.

Stiamo parlando di Nasser Al-Attiyah, grande spauracchio delle Audi e favorito d'obbligo dopo i due successi consecutivi nella classe auto ottenuti nel 2022 e nel 2023. Al Attiyah è stato costretto a fermarsi al chilometro 530 a causa di un problema meccanico sulla sua Hunter Prodrive. Ha anche dovuto attendere assistenza per cercare di ripartire, cosa che è riuscito a fare ma dopo aver perso ben 2 ore e 45 minuti dai migliori.

Questo significa aver perso ogni speranza di successo e di podio. Non a caso Al-Attiyah ha già fatto sapere che si metterà a disposizione di Sébastien Loeb per aiutarlo e tentare una disperata rimonta per vincere quella che sarebbe la prima Dakar della carriera.

Mattias Ekstroem è probabilmente il pilota che, rispetto all'anno passato, è cresciuto e migliorato di più. Lo svedese di Audi Sport non solo ha concluso la difficile tappa al terzo posto (con quasi 11 minuti di ritardo da Loeb, non certo un'eternità considerando la natura della stessa), ma è anche salito al secondo posto nella classifica generale, per un 1-2 Audi che fa sognare i vertici di Ingolstadt prima della chiusura del programma Dakar al termine di questa edizione del rally raid.

Lucas Moraes, primo pilota del team ufficiale Toyota, ha firmato il quarto posto di tappa davanti a Eryk Goczal (Energylandia Rally Team), strepitoso per essere il primo pilota al volante di un veicolo leggero (SSV) e davanti a vetture molto più prestazionali della sua, e a Guerlain Chicherit (Overdrive Racing). Buon settimo posto per Martin Prokop con la prima Ford Raptor gestita dal team Orlen Jipocar, mentre Giniel De Villiers è ottavo davanti al compagno di marca Guillaume De Mevius. Ha completato la Top 10 odierna Michal Goczal.

Terminata la Tappa di 48 Ore, con la carovana che si potrà godere domani la giornata di riposo prima della seconda settimana di gara, la classifica generale della classe Auto vede Carlos Sainz (Audi Sport) davanti al compagno di squadra Mattias Ekstroem di 20 minuti. Terza posizione per Sébastien Loeb con la prima Hunter Prodrive gestita dal team BRX. L'alsaziano ha un ritardo dall'ex rivale nel WRC pari a 29'31", poco meno di mezz'ora.

Lucas Moraes è quarto con la prima Toyota GR Hilux T1U ufficiale, ma è il primo ad avere oltre un'ora di divario dal nuovo leader. Chiude la Top 5 un ottimo Guillaume De Mevius con un'altra Toyota GR Hilux T1U, ma privata, gestita dal team Overdrive, davanti a quella ufficiale di Giniel De Villiers.

Dakar 2024 - Auto - Classifica generale dopo la Tappa 6