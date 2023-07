SBK | Gara 2 viene accorciata per il caldo!

Oltre al taglio dei giri motore, a tenere banco nel round di Imola è il grande caldo, che sta condizionando l’intero weekend di gara del mondiale Superbike. Le temperature molto elevate stanno mettendo alla prova piloti e squadra già dal venerdì e la giornata di sabato è stata decisiva per chiedere di rendere più “vivibile” l’ultimo giorno del fine settimana.

Così, i piloti hanno parlato con la Direzione Gara e si è giunti a un accordo: Gara 2 verrà accorciata di 4 giri e passerà così dai 19 previsti inizialmente a 15. Verrà posticipato di cinque minuti anche il giro di ricognizione, che si svolgerà alle ore 13:45. “Dopo Gara 1 eravamo finiti”, ha spiegato questa mattina Danilo Petrucci ai microfoni di Sky Sport. “Abbiamo parlato con la Direzione Gara e abbiamo deciso di accorciare Gara 2”.

Proprio questa mattina infatti, è arrivata la comunicazione della novità per questa domenica. “A causa delle alte temperature previste per l'ultima giornata del Prometeon Italian Round all'Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, la Direzione Gara ha deciso per Gara 2 del WorldSBK, sulla base di un rapporto del direttore medico e con il consenso dei piloti, di accorciare la lunghezza della gara da 19 a 15 giri. Anche la preparazione della gara sarà ridotta, con il giro di ricognizione previsto cinque minuti dopo, alle 13:45 ora locale (GMT+2)”, si legge nel comunicato.