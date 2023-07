SBK | Imola: Capolavoro Toprak! Bautista piegato in Superpole Race

Una torrida Imola accoglie i piloti del Mondiale Superbike nella domenica di gare, che si apre con la Superpole Race, come di consueto. Tra le curve del Santerno, lo spettacolo non manca e Toprak Razgatlioglu firma il suo capolavoro piegando Alvaro Bautista con uno stratosferico sorpasso alla Piratella nelle fasi finali. Il campione del mondo in carica è secondo e precede un ottimo Andrea Locatelli, che chiude il podio in terza posizione.

Pronti, via! Lo spunto migliore è proprio quello dell’italiano della Yamaha, che va al comando e prova a dettare il ritmo guidando la doppietta di R1. Un attendista Alvaro è invece terzo, ma lo spettacolo deve ancora cominciare: è quando il portacolori Aruba e il turco decidono di spingere che si accende la bagarre. Le posizioni si alternano, ma ben presto Toprak e Bautista iniziano a fare la differenza sugli inseguitori, lasciando Locatelli in terza posizione braccato da Jonathan Rea.

Se nella seconda metà di gara sembrava che dovessimo avviarci verso un nuovo trionfo di Bautista, andato in testa, Toprak cambia le carte in tavola e si avvicina pericolosamente fino a sferrare l’attacco al penultimo giro. Il turco si va così al comando, difendendo la posizione fino alla bandiera a scacchi, dove arriva con due decimi di vantaggio.

Superpole Race di rilievo per Andrea Locatelli, che ancora una volta mostra la grande crescita e, dopo aver comandato le prime fasi di gara, completa il podio pur pagando un distacco dai primi due di 1.7 secondi. Il bergamasco porta la seconda Yamaha ufficiale sul podio, iniziando la domenica con il piede giusto e confermando la propria costanza.

Gara opaca invece per Jonathan Rea, sempre vicino al sorpasso su Locatelli, ma mai deciso e pronto a sferrare l’attacco. Il portacolori Kawasaki è quarto al traguardo dopo aver provato a insidiare il pilota Yamaha. Il sei volte iridato precede Michael Ruben Rinaldi, quinto con la Ducati del team Aruba. Alle sue spalle c’è Axel Bassani, migliore degli indipendenti e sesto al traguardo, staccato di poco più di tre secondi dal vincitore.

Kawasaki decisamente sottotono in questa Superpole Race, con Alex Lowes ottavo alla bandiera a scacchi. Dietro di lui c’è Danilo Petrucci, ottavo con la Ducati del team Barni, mentre chiudono la top 10 le de BMW di Scott Redding e Loris Baz, nono e decimo rispettivamente. Ancora grandi difficoltà per il team GRT, che vede Remy Gardner 11° e Dominique Aegerter solo 14° al debutto su questa pista.

Arrancano ancora anche le Honda, con Iker Lecuona 13° dopo aver subito il sorpasso proprio nel finale da Philipp Oettl, che guadagna così la 12esima posizione con la Ducati del team Goeleven. Addirittura 19° Xavi Vierge. Così gli italiani: Gabriele Ruiu e Lorenzo Baldassarri sono 17° e 18° rispettivamente, Roberto Tamburini è 21°.