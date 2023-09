SBK | Bassani in pole per prendere il posto di Rea alla Kawasaki

La decisione di Jonathan Rea di approdare alla Yamaha, annunciata all'inizio del mese di settembre, ha lasciato la Kawasaki alle prese con la ricerca di un sostituto all'altezza del sei volte campione del mondo per la stagione 2024.

Con la mancanza di altri nomi di spicco sul mercato, la Casa giapponese sembra aver scelto Axel Bassani per andare ad affiancare il confermato Alex Lowes.

Il 24enne si è fatto la reputazione di essere uno dei più interessanti talenti emergenti della SBK nelle tre stagioni in cui ha difeso i colori del team Motocorsa in sella ad una Panigale V4 privata.

Il pilota italiano ha conquistato sei podi, dimostrando di poter ambire con una certa regolarità alla top 5. E lo scorso anno ha chiuso il Mondiale al settimo posto.

Quest'anno però ha fatto un ulteriore step, perché dopo il round di Magny-Cours dello scorso fine settimana è quinto in classifica, due posizioni davanti al pilota ufficiale Ducati Michael Rinaldi, che nel 2024 perderà il posto a favore di Nicolò Bulega, che farà il suo esordio in SBK dopo le grandi cose fatte vedere in Supersport.

Lo spostamento di Bassani lascerebbe un posto vacante nel team Motocorsa, che potrebbe essere occupato proprio da Rinaldi, anche se il riminese potrebbe avere ancora una chance nel team ufficiale Honda, in base a quello che sarà il futuro di Iker Lecuona.

Il destino dello spagnolo dipende da ciò che farà Marc Marquez in MotoGP, visto che l'otto volte campione del mondo è ancora indeciso tra il rimanere con la Honda o passare in sella ad una Ducati del Gresini Racing. In quest'ultimo caso, è probabile che la Casa giapponese possa decidere di riportare Lecuona nel paddock dei Gran Premi.

In questo scenario, potrebbe aprirsi una finestra per rimanere nel Mondiale anche per Loris Baz, che in teoria dovrebbe perdere il suo posto al Bonovo Racing, team satellite della BMW, dove dovrebbe approdare Scott Redding, scaricato dalla squadra ufficiale per fare spazio a Toprak Razgatlioglu.

Redding era indicato come una possibile alternativa anche per la Kawasaki, ma i giapponesi sembrano indirizzati a puntare su un giovane come Bassani per provare a dare vita ad un nuovo ciclo, accontentando anche le ambizioni di Axel di diventare un pilota ufficiale.

Per concludere il quadro, Philipp Oettl è stato collegato ad un possibile trasferimento nel team Honda MIE, dato che ormai sembra certo l'arrivo di Andrea Iannone sulla Ducati del team Go Eleven.