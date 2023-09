SBK | Jonathan Rea approda in Yamaha con un contratto biennale

Dopo l'annuncio dell'addio alla Kawasaki, che ha chiuso una vera e propria era per il Mondiale Superbike, era inevitabile che oggi sarebbe arrivato anche quello che avrebbe messo l'ufficialità al futuro di Jonathan Rea.

A partire dal 2024, il sei volte campione del mondo andrà a vestire i panni del pilota ufficiale Yamaha, con la quale ha firmato un contratto biennale per andare a prendere il posto dell'uscente Toprak Razgatlioglu, che invece ha deciso di accettare la sfida che gli veniva offerta dalla BMW.

Il veterano nordirlandese ha quindi scelto di andare ad abbracciare quelli che fino a qualche tempo fa erano i suoi principali ostacoli nella corsa al titolo: nel 2020, infatti, era stato lui ad avere la meglio sul turco, conquistando la sua sesta, e finora ultima, corona. L'anno successivo poi si è dovuto inchinare a Toprak, cedendo il trono però solamente nell'ultima gara dell'anno.

L'obiettivo ora sarà quello di lanciarsi in questa nuova sfida per provare ad andare ad incrinare il dominio mostrato da Alvaro Bautista e dalla Ducati nelle ultime due stagioni. Un'impresa che appare al momento complicata, ma che non può di certo spaventare colui che ha scritto tutti i record della categoria, che però avrà sicuramente bisogno anche di un periodo di ambientamento in sella alla R1 dopo otto anni sulla "Verdona".

"Siamo molto contenti di dare il benvenuto a Jonathan all’interno della famiglia Yamaha e siamo molto motivati nel collaborare con lui per il futuro. Condividiamo la stessa ambizione di vittoria e la stessa passione per il Mondiale SBK. Anche noi come lui in epoca recente abbiamo vinto il titolo iridato e vogliamo tornare ancora una volta al vertice", ha detto Eric De Seynes, Presidente e CEO di Yamaha Motor Europe.

"La guida di Jonathan, la determinazione e la fame di successi sono stati costanti nel corso della sua carriera e queste qualità contribuiranno al nostro futuro di comune successo. Crediamo davvero che Jonathan riuscirà a incrementare il suo bottino di titoli mondiali, scrivendo ancora di più il proprio nome nei libri di storia e siamo fiduciosi sul fatto che ce la farà insieme a noi".

"Stiamo lavorando intensamente per migliorare ancora di più la nostra Yamaha R1 per essere sicuri che Johnny abbia tutto ciò di cui ha bisogno per la sua esperienza in Yamaha nel 2024 e 2025", ha concluso.