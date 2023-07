WRC | Suninen e Tanak in un rally locale per preparare l'Estonia

La coppia figura nell'elenco degli iscritti, composto da 19 vetture, per il rally su ghiaia di un giorno che si svilupperà su 68,53 km di speciali.

Per Suninen, l'evento rappresenta la prima esperienza in gara al volante della Hyundai i20 N Rally1, dopo aver ricevuto la chiamata a guidare la terza vettura del team per i prossimi appuntamenti del WRC in Estonia (20-23 luglio) e Finlandia (3-6 agosto).

Il 29enne, che è stato recentemente annunciato come parte del programma di sviluppo piloti della Casa coreana, ha già testato la vettura presso la base di prova Hyundai in Finlandia.

"Questa è una grande opportunità per tornare a correre con auto di alto livello e mi mancava molto", ha dichiarato Suninen il mese scorso.

"L'Estonia e la Finlandia sono stati in passato dei rally favorevoli per me, ma sarà una grande sfida imparare la Hyundai i20 N Rally1 ibrida ed il sistema ibrido".

"Entrambi i rally sono noti come rally sprint in cui è necessario avere il 110% di fiducia e spingere a fondo fin dalla prima curva per ottenere buoni risultati, quindi mi sarà richiesta molta pazienza e solo il tempo mostrerà il nostro approccio".

"Il mio obiettivo è quello di imparare la macchina passo dopo passo e di mostrare gradualmente un ritmo maggiore e portare buoni punti per la squadra".

Teemu Suninen, Mikko Markkula, Hyundai Motorsport N Hyundai i20 N Rally2 Photo by: McKlein / Motorsport Images

Quella di Suninen non è l'unica vettura Rally1 presente nell'elenco iscritti, con il finlandese che sarà affiancato dall'ex campione del mondo Tanak.

Il rally di sabato sarà la seconda volta che Tanak gareggia in patria alla guida della Ford Puma Rally1 quest'anno, dopo aver vinto la gara di apertura del campionato nazionale estone, a Otepaa, nel mese di febbraio.

Il rally segue un test pre-evento sulla ghiaia per il team M-Sport, dove è stata testata un'ala posteriore modificata.

"Finora quest'anno è stato un po' difficile, quindi dobbiamo trovare un po' di velocità per il prossimo rally, perché ora è tutta una questione di velocità", ha detto Tanak dopo il sesto posto al Safari Rally Kenya del mese scorso.