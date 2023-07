WRC | In Finlandia torna Latvala sulla quarta Toyota!

Il 18 volte vincitore nel WRC abbandonerà il suo ruolo di team principal Toyota WRC per un fine settimana per pilotare una quarta GR Yaris, insieme al campione del mondo in carica Kalle Rovanpera, Elfyn Evans e Takamoto Katsuta.

Sarà il primo rally del finlandese al volante di una vettura Rally1 e il suo primo evento WRC dal Rally di Svezia del 2020, quando guidò una Toyota Yaris gestita privatamente con Juho Hanninen come copilota. Il collaudatore Toyota Hanninen occuperà nuovamente il posto di copilota in questa occasione.

Latvala, che si è ritirato dalla guida a tempo pieno nel WRC nel 2019, prima di assumere il ruolo di team principal Toyota in vista della stagione 2021, è rimasto attivo come pilota, partecipando a diversi rally storici.

Il presidente di Toyota, Akio Toyoda, assumerà il ruolo di team principal per il Rally di Finlandia (3-6 agosto) mentre Latvala sarà impegnato in gara.

"La storia è iniziata dopo la fine della stagione 2022, quando ero in Giappone e ho parlato con Morizo, il nostro presidente", ha detto Latvala.

"Ho detto che avevo il sogno di provare un'auto da Rally1, perché negli ultimi 20 anni ho provato tutte le World Rally Car e tutte le loro evoluzioni, ma non ho mai provato una Rally1 e vorrei provarla prima dei 40 anni. Quindi questʼanno o nel 2024 o nel 2025".

"E Morizo ha detto: 'Sì, dobbiamo farlo, facciamolo!'. Ma non ci siamo accordati su quando farlo. Ma poi per questa stagione abbiamo avuto questa quarta macchina disponibile per il noleggio, e all'improvviso, già all'inizio dell'anno, Akio ha detto ʻhmm, possiamo farlo quest'anno, facciamolo quest'anno!'".

"Poi ha detto che sarebbe venuto al Rally di Finlandia e abbiamo pensato che forse poteva essere una buona idea. Akio ha detto che posso guidare e io ho detto ad Akio: 'Allora puoi fare il Team Principal'. Così è stato concordato".

Takamoto Katsuta, Aaron Johnston, Toyota Gazoo Racing WRT NG Toyota GR Yaris Rally1 Photo by: Tomek Kaliński

Latvala dovrebbe effettuare una giornata di test con la GR Yaris Rally1 prima di schierarsi per il Rally di Finlandia e punta ad un piazzamento tra i primi 10 nel rally.

"Devo dire che è una sensazione un poʼ irreale e comincio a essere un poʼ nervoso, perché guidare in Finlandia direi che è un privilegio", ha aggiunto.

"Quando è la tua gara di casa ed è uno dei migliori rally del campionato, le sensazioni e le emozioni sono davvero alte. So che sarà difficile ottenere un risultato di rilievo perché questa è la mia prima volta con una vettura Rally1".

"Non salgo su una vettura di alto livello dal 2019, quindi da quattro anni. Ma lʼidea è quella di divertirsi e divertire durante il weekend, e questo è lʼobiettivo: poter sorridere dopo ogni speciale".

"Farò una giornata di test, salirò in macchina e poi mi dedicherò subito all'evento. Non è facile salire in macchina con un solo giorno di test".

"Ma in ogni caso, si tratta più che altro di un'esperienza e di un divertimento. Non sto costruendo una nuova carriera come pilota".