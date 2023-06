WRC | Rally Giappone: c'è una nuova superspeciale in uno stadio

Gli organizzatori dell'evento hanno rivelato ieri che una nuova prova su asfalto sarà costruita all'interno del Toyota Stadium, che ha una capienza di 45.000 posti, nella regione di Aichi, in Giappone.

La nuova prova entrerà a far parte del programma del rally e sarà affrontata una volta al giorno, da giovedì a sabato, davanti ad una folla gremita.

L'anno scorso il Toyota Stadium ha ospitato la partenza e l'arrivo cerimoniale dell'evento, mentre i confini dell'area fungevano da parco assistenza del rally. La stessa cosa avverrà per l'evento di quest'anno, che si svolgerà dal 16 al 19 novembre.

L'idea di creare questo nuovo palcoscenico per gli spettatori del WRC in Giappone quest'anno segue il successo del ritorno della superspeciale negli stadi al Rally dell'Acropoli dello scorso anno in Grecia. Una folla di circa 65.000 persone ha assistito ad una battaglia testa a testa all'interno dello Stadio Olimpico di Atene per dare il via all'evento.

Gli organizzatori del Rally del Giappone hanno anche confermato che i fan potranno acquistare biglietti speciali che consentiranno loro di percorrere il percorso prima che le auto affrontino la tappa. Il rally di quest'anno si disputerà su 22 speciale su asfalto.

L'anno scorso il Giappone è tornato nel calendario del WRC dopo una pausa di 12 anni. Thierry Neuville ha conquistato la vittoria in un 1-2 per Hyundai davanti a Ott Tanak nella sua ultima apparizione per il marchio prima di passare alla M-Sport Ford per il 2023.