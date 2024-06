WRC | Sordo ha già finito il programma 2024. Un autogol per Hyundai?

Un vecchio adagio divenuto famoso grazie a Lawrence Peter "Yogi" Berra, celebre giocatore di baseball per i New York Yankees, dice: "Non è finita finché non è finita". La frase potrebbe calzare a pennello per descrivere la situazione di Dani Sordo, pilota di Hyundai Motorsport che lo scorso fine settimana ha completato il Rally Italia Sardegna cogliendo il terzo posto e il 57esimo arrivo sul podio nel WRC nei 191 rally disputati.

Dopo aver disputato i rally di Portogallo e Italia, il nativo di Torrelavega ha già terminato il suo impegno nella stagione 2024 con Hyundai Motorsport. In questa stagione, infatti, il team diretto da Cyril Abiteboul alterna ben tre equipaggi sulla terza i20 N Rally1 per affiancare i titolari Thierry Neuville e Ott Tanak

Sordo si è alternato con Esapekka Lappi - vincitore del Rally di Svezia - e Andreas Mikkelsen, ma i due turni per cui era stato scelto sono già stati effettuati. Dunque, salvo sorprese, questo significa che la sua stagione competitiva è finita in Sardegna.

Al termine della Power Stage, la Sassari - Argentiera 2, Sordo si è lasciato sfuggire una frase che ha fatto tremare i suoi tifosi e gli appassionati di rally: "Non so se mi vedrete ancora, vediamo".

Il 41enne ha poi precisato la sua situazione stagionale. Fatti i due rally fissati nel suo calendario, ora si trova a non avere altri impegni nel WRC. Ma non è detto che lo rivedremo né in questa stagione, né nel prossimo futuro. Dani deve ancora decidere se proseguire ancora o se, invece, fermarsi definitivamente e appendere il casco al chiodo.

Ott Tänak, Hyundai World Rally Team, Dani Sordo, Hyundai World Rally Team Foto di: Austral / Hyundai Motorsport

"Avevo due rally calendarizzati nel 2024 con Hyundai Motorsport e non voglio parlare del futuro. Vediamo. Finirò in Sardegna con un podio e questo mi rende felice. Non so cosa succederà, non posso rispondere alle domande sul mio futuro in questo momento".

Christian Loriaux, direttore tecnico di Hyundai Motorsport, non ha voluto commentare il presente e il futuro di Sordo nei rally e con Hyundai. Ma a suo avviso potrebbe ancora esserci spazio per l'iberico in Hyundai in futuro.

"Non è qualcosa di cui voglio discutere qui, ma di sicuro Dani ha fatto un buon rally e ha fatto anche dei buoni tempi in Portogallo", ha dichiarato Loriaux a Motorsport.com. "Non si direbbe che per Dani sia finita. Vedremo".

Nei 6 rally che restano per completare la stagione 2024 del WRC sulla i20 N Rally1 si alterneranno dunque Esapekka Lappi e Andreas Mikkelsen. Se il finlandese si è confermato uomo su cui fare affidamento, portando a casa una bella vittoria in Svezia nel secondo appuntamento stagionale, Mikkelsen sembra ben lontano dall'aver ritrovato i meccanismi che servono per portare al limite una vettura come la Rally1.

Non stupirebbe affatto qualora Hyundai decidesse di affidarsi ancora a Sordo nella parte conclusiva della stagione, quando il team di Alzenau potrebbe aver bisogno di velocità ed esperienza per chiudere i discorsi per il titolo iridato Costruttori e, magari, dare una mano a Neuville e Tanak per quello piloti.