WRC | Ogier fora alla fine: Tanak vince il Rally Italia Sardegna

Clamoroso al Rally Italia Sardegna. La Sassari - Argentiera 2, ultima prova del sesto appuntamento del WRC 2024, ha regalato l'ennesima sorpresa degli ultimi anni proclamando vincitori Ott Tanak e Martin Jarveoja.

Quando ormai tutto lasciava presagire al 61esimo successo in carriera di Sébastien Ogier, che per altro sarebbe diventato anche il pilota più vincente della storia al Rally Italia Sardegna, una foratura ha rallentato l'8 volte iridato nell'ultimo settore della prova, facendolo arrivare al traguardo con 8"8 di svantaggio nei confronti di Thierry Neuville - vincitore della Power Stage - e con 6"4 di ritardo da Ott Tanak.

Ogier aveva iniziato la prova con un vantaggio di 6"2 sul pilota estone della Hyundai, dunque questo ha portato al sorpasso di Tanak in extremis, per appena 2 decimi di secondo. Nel 2019 Ott perse la vittoria in Sardegna per un guasto allo sterzo della sua Toyota Yaris WRC Plus. Questa volta, invece, ha visto restituita la vittoria che allora andò a Dani Sordo.

Un epilogo incredibile, quello della Sassari - Argentiera, una delle prove più belle e spettacolari dell'intero evento sardo e, a ben vedere, di tutto il Mondiale. Ogier può recriminare per aver dominato la gara da sabato in poi, ma nei rally tutto può succedere sino all'ultimo metro di gara e, a volte, anche oltre.

Per Tanak si tratta della vittoria numero 20 della carriera nel WRC e del suo rilancio nel Mondiale Piloti. Grazie ai 25 punti accumulati in questo fine settimana è salito al secondo posto nella classifica appaiando a 104 punti Elfyn Evans, a -18 dal compagno di squadra Thierry Neuville, in testa con 122 punti. Per quanto riguarda il Mondiale Costruttori WRC, Hyundai Motorsport si porta a 269 punti contro i 256 di Toyota Gazoo Racing e i 131 di M-Sport Ford.

Il belga, dopo un venerdì promettente, ha commesso un grave errore nella PS8 di ieri uscendo di strada per deconcentrazione. Oggi, ripartito per la Super Sunday, ha fatto in pieno il suo dovere portando a casa il massimo dei punti sia per essere risultato il più veloce nella classifica domenicale che per aver vinto la Power Stage.

Con 12 punti, Neuville è riuscito a mettere una pezza al suo errore rimanendo in testa al Mondiale Piloti. A completare la festa Hyundai ecco il terzo posto finale di Dani Sordo. Lo spagnolo ha avuto la meglio sui rivali per il terzo gradino del podio semplicemente non commettendo errori, con l'esperienza, portando a casa il 57esimo podio della sua carriera nel WRC.

Elfyn Evans chiude invece quarto, autore di un weekend anonimo e non competitivo. Solo l'errore di Neuville lo ha reso tutto sommato accettabile, in quanto è riuscito a recuperare 6 punti al rivale per il titolo. Però dal prossimo appuntamento dovrà fare i conti anche con Ott Tanak, che lo ha appaiato nella classifica Mondiale. Sfortunato invece Takamoto Katsuta, ritiratosi nel pomeriggio di sabato a causa di un guasto al cambio della sua Toyota GR Yaris Rally1 ufficiale.

Fine settimana complesso per M-Sport Ford, ma reso comunque meno amaro dall'inatteso quinto posto assoluto finale di Gregoire Munster. L'olandese, mantenendo il suo passo, ha completato la gara davanti alle Rally2 (seppure di appena 18 secondi) ma è stato sufficiente per concludere in Top5.

Fine settimana molto sfortunato per Adrien Fourmaux. Il francese, che venerdì occupava la terza posizione nella classifica generale dell'evento, ha dovuto alzare bandiera bianca a causa di un guasto elettrico sulla sua Ford puma Rally1 e ha visto sfumare la possibilità di portare a casa un altro podio che era alla sua portata. I passi avanti sulla terra sono comunque evidenti e lasciano ben sperare per il futuro. Mantenendo questo passo e continuando a migliorare, non sarà una sorpresa vederlo entrare in interessanti discorsi per il mercato dei prossimi anni.

Sami Pajari firma una gara strepitosa nel WRC2 centrando la seconda vittoria in carriera nella categoria, ma la prima al volante della Toyota GR Yaris Rally2. Il giovane finlandese è stato autore di un fine settimana perfetto: velocissimo sin dal venerdì ha fatto il vuoto dietro di sé dopo una bella lotta con Pierre-Louis Loubet, ritiratosi però per un guasto sulla sua Skoda Fabia RS Rally2.

A quel punto per Pajari è stata una vera e propria passerella sino al traguardo della Power Stage. Ha potuto gestire l'enorme vantaggio sui rivali, firmando una vittoria molto importante per la sua crescita. Al secondo posto un Yohan Rossel capace di mettere insieme una seconda parte di gara molto competitiva.

Il francese di Citroen Racing ha colto il secondo posto di classe chiudendo a 32"3 da Pajari, ma soprattutto battendo la seconda Toyota GR Yaris Rally2, quella di Jan Solans. Lo spagnolo, invece, porta a casa un altro podio importante dopo la bella vittoria ottenuta a maggio al Rally del Portogallo.

