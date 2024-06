WRC | Ufficiale: l'Arabia Saudita sarà in calendario dal 2025

L'Arabia Saudita sarà uno dei nuovi luoghi in cui il WRC correrà a partire dal 2025 e resterà in calendario per i prossimi 10 anni.

La notizia, in realtà, è una non notizia, perché ampiamente annunciata da diversi mesi. Eppure l'ufficialità dell'accordo tra i promotori del WRC, la FIA e quelli dell'evento saudita è stato annunciato in Sardegna, nella serata di ieri, dal principe Khalid Bin Sultan Al Abdullah Al-Faisal, presidente della Saudi Automobile and Motorcycle Federation e della Saudi Motorsport Company.

l'evento, che manca dal calendario WRC dal 2011, torna così dopo 14 anni. All'epoca, però, il rally era fissato in Giordania, altra terra del Medio Oriente.

"Siamo molto felici di ospitare il FIA WRC per la prima volta nel 2025. L'arrivo di un'altra serie di questa caratura in Arabia Saudita conferma l'essenza della nostra trasformazione in uno dei luoghi più importanti per il motorsport nella nostra area del mondo".

"Dal 2025 ospiteremo con orgoglio Formula 1, Formula E, Extreme E, la Dakar e il WRC con il Rally dell'Arabia Saudita. Un risultato che per noi è straordinario".

"Grazie alla crescita del nostro portfolio del motorsport e dall'ulteriore crescita del nostro impegno nell'ospitare le maggiori serie del motorsport come il WRC, il nostro obiettivo rimane quello di Vision 2023, ovvero migliorare le vite di tutti i sauditi", ha dichiarato Al-Faisal.

"Useremo la nostra esperienza che abbiamo messo insieme dall'aver ospitato così tante serie del motorsport per assicurarci che l'edizione saudita dell'evento WRC possa diventare uno dei migliori eventi del calendario dal 2025 in poi".

Simon Larkin, esponente dei promotori WRC, ha aggiunto: "Questo rally completerà la nostra lista. Abbiamo riportato in calendario il Safari, l'Acropoli, siamo tornati in Giappone e ora torneremo in Medio Oriente".

"Abbiamo nei nostri piani anche andare negli Stati uniti dal 2026 e sta accadendo. Siamo andati in Arabia Saudita un po' di volte ora e ciò che abbiamo visto è più che incoraggiante".

Anche il presidente della FIA, Mohammed Ben Sulayem, ha salutato con favore il ritorno del Medio Oriente nel calendario del WRC a partire dal 2025. Non poteva essere altrimenti. Riguardo questo annuncio, però, è sempre bene ricordare quali siano i valori che la FIA vuole esportare e rispettare - li trovate sul sito ufficiale dopo una piccola ricerca - e quelli che, invece, l'Arabia Saudita espone.

Ogni cultura va rispettata, e questo deve essere un caposaldo a prescindere dal motorsport, ma, una volta conosciuti i punti di discordia tra i valori richiesti da uno e non garantiti dall'altro, viene da porsi più di una domanda. Ognuna di queste, legittima.