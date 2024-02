WRC | Rovanpera aggiunge il Safari al suo programma part-time

Toyota ha annunciato oggi che Rovanpera sarà al volante di una delle tre Toyota GR Yaris iscritte al famoso rally africano del mese prossimo (28-31 marzo). Rovanpera si unirà ai compagni di squadra a tempo pieno Elfyn Evans e Takamoto Katsuta.

L'inclusione nell'elenco iscritti del Kenya significa che Rovanpera parteciperà a due eventi WRC consecutivi. Il mese scorso, infatti, il finlandese ha disputato la prima prova della sua stagione parziale nel WRC al Rally di Svezia, dove ha comandato il rally prima di ritirarsi nella quarta speciale. Il due volte campione del mondo ha ripreso l'evento ottenendo 11 punti dopo aver ottenuto il secondo posto nella classifica Super Sunday, oltre ad una vittoria nella Power Stage.

"Abbiamo fatto un buon lavoro nel testare l'auto e l'abbiamo resa veloce. Sicuramente sarebbe stata abbastanza veloce da vincere il rally facilmente", ha detto Rovanpera in Svezia. "Non sono riuscito a mettere insieme il weekend, ma almeno ne avremmo avuto la possibilità".

"Quando sei un pilota, vieni solo per vincere e quando non è più possibile, è normale che l'evento non sia così piacevole".

Rovanpera ha già vinto il Safari, essendo stato lui a firmare il poker Toyota nel 2022, con uno dei successi che lo ha lanciato verso il suo primo titolo iridato.

Quest'anno il Safari è stato spostato dal mese di giugno, dopo il suo ritorno nel calendario WRC nel 2021, ed ora occuperà la sua storica collocazione temporale nel weekend di Pasqua.

Kalle Rovanperä, Jonne Halttunen, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Photo by: Tomek Kaliński

La Toyota ha dominato questo evento da quando è tornato nel calendario del WRC, vincendo tutte e tre le edizioni. L'anno scorso l'otto volte campione del mondo Sebastien Ogier ha battuto Rovanpera, mentre il marchio giapponese ha registrato il secondo poker consecutivo.

Il programma WRC di Rovanpera dopo il Kenya non è ancora stato annunciato, anche se si pensa che probabilmente parteciperà alle gare in Lettonia ed in Finlandia.

Guardando agli altri marchi, la Hyundai ha dichiarato a Motorsport.com che la sua terza vettura ufficiale sarà guidata dal vincitore del Rally di Svezia, Esapekka Lappi.

Dopo i primi due appuntamenti, al comando della classifica c'è Thierry Neuville della Hyundai, che ha tre punti di vantaggio su Evans. In terza posizione invece troviamo Adrien Fourmaux della M-Sport.